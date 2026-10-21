Lali, en medio de la guerra discursiva entre el "Fanático" Milei y el "Dictador" Pedro Sánchez

Javier Milei calificó de "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y responsabilizó a la inmigración por las manifestaciones y los episodios de violencia social registrados en distintas ciudades de Europa. Lo hizo durante su discurso en la Nueva Economía Fórum 2026, en Madrid, en el marco de su gira por España, donde volvió a cuestionar al socialismo y reivindicó las ideas liberales.

El mandatario argentino comenzó su exposición con elogios a España y a su papel en la historia de América. "Nos sabemos herederos y beneficiarios de esta gran gesta civilizatoria y por eso seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho", afirmó, en referencia a la conquista y la colonización del continente.

Milei y Pedro Sánchez

Luego apuntó contra Sánchez y vinculó la llegada de argentinos a España con la situación económica que atravesó el país. "En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina que es el kirchnerismo y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", sostuvo.

Milei también comparó distintos períodos de gobierno para defender su gestión y aseguró que disminuyó la cantidad de jóvenes que quieren emigrar. Según los números que presentó, el indicador pasó de cerca del 45% durante la presidencia de Cristina Kirchner al 55% con Mauricio Macri y superó el 70% durante el gobierno de Alberto Fernández. Para la actualidad, afirmó que se ubica en el 25% y continúa en descenso. "Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que los jóvenes se quieran quedar en el país", señaló. Además, instó a los españoles a desplazar a los socialistas del poder y sostuvo que España tiene una responsabilidad histórica por ser "la cuna del liberalismo".

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con ironía a los ataques de Javier Milei, quien durante su intervención en el Nueva Economía Fórum 2026, realizado este miércoles en Madrid, lo calificó de "impresentable dictador" y llamó a desplazar a los socialistas del poder.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

A través de sus redes sociales, Sánchez compartió una imagen de su celular en la que se observa que estaba escuchando "Fanático", la canción de Lali Espósito que quedó asociada a sus cruces con el Presidente argentino. "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió el mandatario español en la publicación, en un gesto que funcionó como una respuesta indirecta a las descalificaciones de Milei.

La letra del fragmento elegido para acompañar la imagen dice: "Se compró mi perfume para ponerse mi olor y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video, dicen que no lo vio".

En paralelo, Sánchez publicó un video en el que reivindicó su identidad política y respondió a quienes utilizan el término "zurdo" como un insulto. "Sí, soy zurdo y a mucha honra", afirmó en el mensaje, difundido en medio de la visita del mandatario argentino.































