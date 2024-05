Lilia Lemoine a la Comisión de Ciencia: de ser terraplanista a considerar "turbio" que el hombre haya llegado a la Luna

El martes por la tarde Lilia Lemoine fue designada como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados bajo la aprobación de la mayoría de los presentes, pero lejos de generar algo positivo en las personas cuando la noticia se dio a conocer, hizo reflotar un video de ella en donde justamente pone en jaque diversas cuestiones de la ciencia misma.

Es que, cuando se conoció que será la secretaría 1° de la Comisión de Ciencia, rápidamente una cantidad de usuarios en las redes sociales comenzaron a divulgar un video que grabó la legisladora libertaria hace unos pocos años, en el cual aseguraba que la tierra es plana y ponía en jaque a la ciencia identificando un "error". " ¿Qué pasaría si la ciencia tendría que dar el brazo a torcer y dar a conocer que se equivocó? ", se preguntó.

Lilia Lemoine

Si bien el puesto ya está más que adquirido para Lemoine, no quita dejar en claro que, en varias ocasiones se mostró orgullosa de diversas teorías que no se guían por postulados científicos.

Más allá de manifestarse a favor de posturas terraplanistas, también mencionó como "turbio" y puso en duda la idea de que el hombre haya pisado la Luna, y como si fuese poco, mientras transcurría la pandemia por el Coronavirus planteó detectar el virus a través de una insólita prueba: "Que alguien contagiado escupa una mesa y otro lo chupe".

Lemoine y sus insólitos planteos anti-ciencia

Lilia Lemoine se mostró muy a favor de diversas teorías conspirativas que son todo lo contrario a la ciencia. En el video divulgado, se la ve dando una explicación de por qué la Tierra es plana y comprobando, según sus palabras, que lo que hizo la ciencia fue una "equivocación" que todavía está a tiempo de modificar. Además, comparó el accionar en cuanto a la forma de pensar de los animales y de los humanos, algo que en su mente le pareció totalmente "lógico".

La supuesta teoría de la legisladora para estar a favor del terraplanismo y para convencer que todos lo estén, tiene que ver con que "no hay vuelos comerciales a través del Océano Pacífico, por lo que, al ver la Tierra plana y no esférica como la ciencia lo dicta, te lleva a comprender mucho mejor las rutas aéreas".

"No existen vuelos comerciales a través del océano pacifico, si la tierra fuera plana se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la tierra fuera esférica", desarrolló y se preguntó: "¿Por qué los gobiernos quieren ocultarle a la humanidad que la tierra es plana y que hay una gran pared de hielo?" . En ese mismo instante, aseguró que es algo "muy simple" de explicar y expresó sus "dos razónes fundamentales".

"La primera razón es: cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes, rejas y no puede salir pero tiene comida, agua y tiene todo lo que necesita, simplemente sabrá que no puede cruzar y seguirá su vida normalmente. En cambio, el ser humano no", y continuó: "Si a vos te dicen que hay una pared que vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, que hay del otro lado y qué esperan hacer con vos esas personas... vas a pasar toda tu vida intentando encontrar esas respuestas y la angustia sería tan grande que el ser humano no podría vivir sabiendo que fue engañado".

Lilia Limoine, la científica menos pensada

Viendo que su primera razón es un tanto polémica porque compara el pensamiento de los animales con el de las personas, siguió por la segunda, que es aún peor porque pone en jaque definitivo a la ciencia: "La segunda razón es: ¿Qué pasaría si la ciencia tendría que dar el brazo a torcer y dar a conocer que se equivocó en algo tan fundamental como en la forma de la Tierra?".

Como si ese video fuese poco, también se reflotó un polémico tweet que escribió el 11 de septiembre del 2023, es decir, hace tan sólo ocho meses, en el cual consideró algo "turbio" y dio a entender que fue mentira, el hecho de que el hombre haya llegado a la Luna. "Lo de la Luna sigue sintiéndose tan turbio... los mismos de la NASA te hacen dudar cuando te dicen 'perdimos la tecnología para volver' (?)".

Lilia Lemoine calificó como "turbia" la llegada del hombre a la Luna.

Si había algún límite, Lemoine los cruzó absolutamente todos. Porque como si fuese poco lo "turbio" de la Luna, o que la Tierra es plana, en el 2020 cuando ni bien comenzó a transcurrir la pandemia del Coronavirus, planteó hacer una absurda prueba considerando como la más "eficaz" para dar a conocer los contagios.

En esa oportunidad, Lilia Limoine había expresado: "Digo yo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene su Conicet, sus científicos. ¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia? Es un test muy simple que lo podés hacer en tu casa", finalizó. Increíble... pero cierto.