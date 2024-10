Mesa Nacional del Transporte no se achicó ante las amenazas libertarias: "El Gobierno no sabe dónde se está metiendo"

La Mesa Nacional de Transporte parió su primer paro nacional con éxito. Quienes convocaron a la manifestación en contra de las políticas de ajuste de Javier Milei, celebraron una conferencia de prensa donde reafirmaron su compromiso para recuperar los derechos laborales torcidos por La Libertad Avanza y apuntaron también contra el ala más dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En el escenario, estuvieron Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (Pilotos), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Dragado), Néstor Segovia (Metrodelegados) y Omar Durdos (SOMU), entre otros.

Mesa Nacional del Transporte

Cuando le tocó el turno a Maturano, expresó: "Es el primer paso del plan de lucha. La semana que viene con los compañeros de la Mesa vamos a decidir qué vamos hacer de acá en más", dijo y agregó: "Es una estrategia de defensa porque nos atacan y, cuando nos atacan, nos defendemos ".

En esa misma línea, expresó un picantísimo mensaje para la CGT pero también para la UTA que no adhirió a la medida de fuerza: "Están los que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden, y los que quieren dialogar con el Gobierno ", dijo contundentemente.

Imágenes del paro nacional de transportes

Trenes, subtes, aviones, barcos y el traslado mercadería no funcionan desde las 00 horas del 30 de octubre, medida de fuerza que había sido confirmada hace más de un mes pero que se ratificó la semana pasada. En ese sentido, el titular de La Fraternidad también expresó: "Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común (...) Se va a cumplir el paro de 24 horas".

Pablo Moyano, uno de los síndicos más perseguidos por el gobierno de Milei, no se achicó y metió presión: "No circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones. La gente se adhirió masivamente a la protesta. Acá no se apretó a nadie aunque por diferentes medios, el Gobierno intentó que no se llevara a cabo el paro ", dijo y tiró un palo al sindicato de colectivos quienes no se plegaron a la medida de fuerza.

Otro que fue perseguido sistemáticamente por Las Fuerzas del Cielo fue el referente de los aeronavegantes, Biró que disparó: "Dejamos las diferencias de lado porque la unidad es necesaria. Recién estamos entrando en calor, queremos resistir esta política", dijo y redobló: " El Gobierno no sabe dónde se está metiendo ".

Además, explicó: "No tenemos producción de barcos, privatizan los trenes, las pymes quebradas. ¿A dónde nos quieren llevar? Los agravios hay que tomarlos de quién viene. Es un honor que este Gobierno, que no tiene ninguna sensibilidad, me ataque a título personal. Pero les digo que no soy cobarde ".

Roberto Fernández, secretario general de la UTA

Moyano también habló desde su lugar como cotitular de la CGT: "Los que nos terminaron cagando fueron los diputados y diputadas del peronismo. La clase política traicionó a los trabajadores",