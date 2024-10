Juan Grabois le respondió fuerte a Javier Milei: "No le gusta la democracia"

Juan Grabois no dudó cuando lo llamaron a participar de las ollas populares que se realizaron en Plaza Constitución, allí se mostró indignado con las políticas de gobierno que lleva adelante Javier Milei y que tras ellas, las organizaciones sindicales llamaron a un paro nacional.

Detrás de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) -que dirigió Grabois desde sus inicios- sumaron ollas populares y cortes de calles para respaldar la lucha de los trabajadores del transporte.

Grabois cuando dirigía la UTEP

En una improvisada entrevista en medio de la calle, quien fue candidato a presidente detalló: "Cuando no tenés argumento, lo único que podés hacer es insultar", dijo haciendo referencia a la persecusión política que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza: "Lo que tiene Milei es una técnica nazi fascista que es estigmatizar a todos los que nos oponemos a su política, sea un artista como Lali Espósito -que no está metida en la política- sea un dirigente sindical, sea un político opositor, sea un estudiante, sea un docente", dijo Grabois.

En contraposición, explicó: "Eso ya está perdiendo efecto, ya aburre. La gente le da cada vez menos bola, sobre todo porque te están diciendo que está lloviendo oro, las inversiones y lo que llueve es un sorete que la gente está sufriendo en su cotidianidad ".

Javier Milei festeja sus 54 años en un contexto de protestas a nivel nacional

Sin embargo, no dejó de visibilizar que el gobierno de Milei impulsa el reduccionismo del Estado a su mínima expresión, dejando desamparados a una gran porción de la población: "El tema es que ellos están ganando tiempo para seguir avanzando con este programa de miseria planificada y de saqueo", expresó el dirigente social y siguió: "Hay algunos que no estamos dispuestos a dejar que se la lleven de arriba : que se lleven el litio, que se lleven las empresas públicas, que se lleven el agua, los combustibles, los alimentos, que la junten cinco amigos del Gobierno mientras la gente padece hambre".

En esa misma línea, arremetió contra el ministro de Economía que eligió Javier Milei para su gestión: "Los veraniegos estilo Caputo ya lo vivimos cuando era funcionario de Macri, ya lo vivimos ahora. Eso es pan para hoy -y muy poco pan, muy poco pan- y hambre para mañana", argumentó y completó: "Mienten permanentemente y la realidad es la única, verdad: vos ponés una olla en cualquier lado del país y se te llena de gente cagada de hambre ".

"El hambre no espera"

Sobre la frase que pronunció Milei en Córdoba "Alfonsín y Duhalde impulsaron un golpe de Estado", Grabois no tuvo pelos en la lengua y expresó: "Por ahí lo dice para defender a (Federico) Sturzenegger y a Patricia Bullrich que, como todos deben recordar, fue la ministra de Trabajo de De la Rúa, la que le sacó el 12% a los jubilados; después se fue arrancando en helicóptero porque ella es muy mala cuando tiene el poder cuando maneja, el aparato represivo del Estado pero cuando el pueblo se rebela ahí se va corriendo", dijo.

En esa misma línea, siguió apuntando a la Ministra de Seguridad: "Después, esa misma mujer fue la ministra de Seguridad de Macri, un gobierno desastroso; las encuestas muestran el repudio de la gente a Macri pero ellos zafa. Se va reciclando y ahora la que maneja los fierros -que aparte afanan tremendamente con la compra de armamentos en otros países- para merendar al pueblo", manifestó.