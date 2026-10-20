Mientras Milei niega una devaluación, el dólar subió por tercer día consecutivo y el oficial rozó los $1.550

"A los que piden una devaluación, les digo que los que apostaron contra el peso ya perdieron y van a volver a perder", fue la frase que soltó el presidente Javier Milei en el discurso que ofreció el último lunes en el marco de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia. Si las afirmaciones del mandatario buscaban frenar el crecimiento del precio del dólar, no parecen haber tenido efecto, ya que aumentó por tercera jornada consecutiva y en la cotización del Banco Nación rozó los $1.550.

Si bien en relación a los anteriores dos días la suba se desaceleró, en términos prácticos el cierre del martes volvió a registrar un aumento en la cotización, en el marco de las versiones que aseguran que los planes del Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplan una nueva devaluación de las características que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) permitió en diciembre de 2023, ni bien asumieron su mandato.

Es la tercera jornada consecutiva en la que el dólar aumenta.

El precio del dólar minorista del Banco Nación creció en cinco pesos y cerró en $1.545, bastante cerca del mal llamado dólar blue, que subió 10 pesos y terminó en $1.570. Por otro lado, el mayorista creció 50 centavos y cerró en $1.525 para la venta, en lo que significó una fuerte desaceleración en relación a los seis pesos que había aumentado el último viernes, con una cifra que se convirtió en la alza más elevada desde el 1° de octubre. Ese cambio porcentual del 0,4% fue el que dinamizó la discusión devaluatoria que Milei salió a confrontar.

En la entrevista que el presidente ofreció a Radio Mitre a principios de la semana pasada, reveló que tenía en su poder "125.000 millones de dólares para enfrentar una corrida el año que viene". La advertencia, para muchos catalogada de amateur y para otros como un anuncio de la cantidad de divisas dispuestas para la timba y la especulación, fue un antes y un después en relación a la discusión de la divisa norteamericana.

Javier Milei durante su intervención en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia.

Durante este martes, por ejemplo, el volumen de operaciones en el mercado fue 673 millones de dólares, lo que implica un número mucho más alto que el promedio mensual, que se encontraba en 553 millones. La diferencia, apuntalada en una menor cantidad de transacciones en bonos dólar linked, puede reflejar un cambio en las expectativas de los ahorristas, ya preocupados por la negativa de Milei a devaluar. Aunque también puede significar que las empresas se encuentran cubiertas ante este posible desenlace.

Lo cierto es que tanto en política como en economía, cuando un dirigente sale a anunciar que no va a ocurrir algo, es porque eso ya está en los planes de alguien. Al mismo tiempo, existen otras muestras de tranquilidad relacionadas a la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En cuatro días de la semana pasada compraron 642 millones de dólares, lo que equivalen a dos tercios de los 983 millones adquiridos en octubre.