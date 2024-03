Milei apuntó contra el "kirchnerismo" por el crimen del playero: "Enfrentamos a narcoterroristas"

Durante la noche del domingo se vivió una serie de cacerolazos en cada esquina de Rosario en contra de la violencia y el terror provocado por la serie de homicidios con tintes mafioso que azotan la ciudad desde hace un tiempo y que derivó en el crimen de Bruno Bussanich, el playero que fue brutalmente asesinado por sicarios bajo la amenaza de "Vamos a matar más inocentes" en el marco del incremento en los controles de los pabellones desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro.

Así asesinaron al playero en Rosario

En es este contexto fue que el presidente Javier Milei acudió a sus redes sociales para enviarle las condolencias a los familiares del joven de 25 años y aseguró que su Gobierno "no va a parar hasta que haya justicia". "Bruno (Bussanich) tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor", escribió el mandatario.

Además, el líder de La Libertad Avanza (LLA) afirmó en su cuenta de "X" que "este gobierno no va a parar hasta que haya justicia" y no perdió la oportunidad de apuntar contra el kirchnerismo además del narcotráfico: "El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad".

De esta manera, Milei sostuvo que "mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos". No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario", aseguró y reiteró su compromiso con las Fuerzas de Seguridad, sobre las que comentó que "tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden". "Vamos a redoblar esfuerzos", advirtió.

El descargo de Milei tras el crimen del playero.

Y cerró: "Vamos a encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco del mensaje del jefe de Estado declarándole la guerra al narcotráfico. "¡Así será, presidente! ¡Ni un paso atrás!", escribió la funcionaria, quien esta mañana viajará a Rosario junto a su par de Defensa, Luis Petri.

Esto, en el marco de la intervención de fuerzas federales anunciada por el Gobierno. La ministra de Seguridad pasó anoche por los estudios de LN+ para dar detalles del operativo de seguridad que montaran para controlar la calle de la ciudad. "Mañana vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Obvio que hay algunos que no por una cuestión lógica, pero vamos a redoblar todos los esfuerzos", aseguró en diálogo con Luis Majul.

Y siguió: "Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vuelta y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura". Al igual que Milei, Bullrich apuntó contra la oposición por no haberle otorgado al Gobierno la emergencia en materia de seguridad, en la votación del proyecto de ley ómnibus en el Congreso.

Las medidas que tomará el Gobierno

De acuerdo con Bullrich, "hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó". "Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva? La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas. Habíamos pedido eso porque sabemos que cuando se empieza a apretar al delito, este reacciona", explicó.

Al mismo tiempo, advirtió que los gobiernos anteriores dejaron "armarse" al delito en Rosario. "Son tan importantes los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe como los de cualquier otra parte del país", dijo y detalló que se enviarán refuerzos de diferentes fuerzas de seguridad. Mencionó a Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria: "También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal".

De esta forma consideró que los asesinatos del playero de una estación de servicio, los dos taxistas y el colectivero buscan amedrentar los trabajos del Gobierno, generar conmoción en la sociedad y que, como consecuencia, se "afloje" en la tarea de controlar el territorio. "El negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta", sumó.

En la puerta de su domicilio y antes de partir hacia Rosario, Bullrich sostuvo que en sus dos primeros meses de gestión había logrado bajar los homicidios de una manera contundente. "Generamos un nuevo régimen en las cárceles y todo esto ha generado un intento de las bandas de recuperar un negocio que hoy tienen acotado, con un mecanismo de terror nunca visto, por lo cual van a estar implicados en acciones de terrorismo, como dice el artículo 41 del Código Penal", aseguró.

Patricia Bullrich

El artículo 41 quinquies del Código Penal aumenta las penas para esta clase de delitos: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".