Milei apuntó contra "la clase política" ante el rechazo del DNU y afirmó: "Es un intento de socavar el Pacto de Mayo"

Finalmente el Senado de la Nación rechazó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) enviado por Javier Milei el pasado 21 de diciembre que deroga leyes como la de Alquileres, Góndolas y recorta derechos laborales por un total de 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. De todas formas, el decreto seguirá en vigencia de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 26.122, la cual dispone que seguirá teniendo validez hasta que sea rechazado por ambas cámaras.

Los responsables de la creación del DNU

¿Qué significa esto? que la normativa seguirá vigente hasta tanto la Cámara de Diputados se expida al respecto. Sólo si ambas Cámaras votan una resolución de rechazo al DNU 70/2023 -que comenzó a regir a partir del 29 de diciembre de 2023-, este perderá validez de forma permanente. De lo contrario, si la Cámara baja aprueba el decreto o no lo trata, la normativa continuará en vigor. Por otra parte, el presidente siguió de cerca toda la sesión desde su despacho en la Casa Rosada.

Horas antes, había tenido un fuerte cruce privado con Victoria Villarruel, a quien acusó de desleal por impedir que avanzara el pedido de la oposición de tratar el polémico decreto en el recinto. De hecho, la vicepresidenta se pronunció luego de la caída del DNU en la Cámara alta. "Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos", advirtió la abogada a través de un video que publicó en su cuenta de X.

Y además, agregó: "Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos". A su vez, señaló que el Senado "es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina" y advirtió: "Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina".

El que también se refirió públicamente al rechazo del DNU fue el líder de la Libertad Avanza (LLA), quien a través de la Oficina del presidente aseguró que "lo acontecido en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria" que había hecho el mandatario semanas atrás "a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo". "La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción", advirtió el comunicado publicado por orden del economista.

El duro comunicado de Milei por el rechazo del DNU

Para Milei, el rechazó del Senado al decreto que había entrado en vigencia 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial, el 21 de diciembre, es "un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos". "En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", sentenció.