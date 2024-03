Milei definió de "numerazo" un 15% de inflación y se desligó de Rosario: "Es un problema de la provincia"

De cara a la construcción de un relato en el cual las peores noticias pueden ser buenas, el presidente Javier Milei deslizó que una inflación del 15 por ciento en febrero sería "un numerazo", mientras que también advirtió que no abre el cepo por miedo a una corrida bancaria. A su vez, se desligó de la responsabilidad respecto a la ola de crímenes narco en Rosario y aseguró que ese era "un problema provincial".

"En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1 por ciento diario, eso anualizado te da 3.700 de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500 anual", recordó el economista frente a la pantalla de Crónica TV. "Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54 por ciento, anualizado da 17.000, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación", advirtió enseguida.

En las góndolas se ve lo fuerte que pega la inflación y los aumentos de precios.

"El IPC ya en la tercera semana corría al 30 por ciento y terminó en el 25, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54 en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían", explicó el mandatario nacional. "A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25, la de enero fue 20, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo", definió.

En términos económicos, el presidente también habló acerca de que "no están dadas las condiciones para abrir el cepo cambiario", con un mercado paralelo muy cercano al oficial en términos históricos. "Todavía no me queda claro que si abro el cepo no tengo una corrida", adviritió. "Prefiero esperar un poco más y cuidarme en salud. Hay otro tema que tiene que ver con los depósitos, está claro que si lo hacía al inicio del gobierno iba a haber una corrida y la hiperinflación iba a tener lugar. No voy a abrir el cepo hasta que no tenga la seguridad de que no me coma un descalabro monetario", reveló.

El intendente Pablo Javkin, el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro.

En el marco del envío de fuerzas federales a Santa Fe, en el marco de los crímenes y la violencia narco, el libertario se desligó y expuso que la actual situación "es un problema de la provincia, no es un tema de Nación", con el cual su gobierno se encontró. "La seguridad es un problema y Argentina es un país federal, la educación, la salud son todos temas de cada provincia no es tema de la Nación", afirmó.

"Si nos requiere, nosotros damos asistencia. Santa Fe es el tercer lugar con mayor cantidad de fuerzas federales, le enviamos ahora 450 efectivos más", detalló. "Estamos evaluando de enviar una nueva ley de seguridad interior que permita que las fuerzas armadas puedan tomar algunas acciones adicionales", adelantó.