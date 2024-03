Milei dio marcha atrás con el aumento a legisladores: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza"

Finalmente la decisión de otorgar un aumento de aproximadamente el 30% en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación, tomada por los presidentes de las cámaras de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel fue enviada al cajón de los recuerdos a pedido del presidente Javier Milei, quien públicamente se mostró en desacuerdo con la medida.

En febrero, el último mes liquidado, el sueldo en mano de los diputados nacionales fue de 1.984.770,96 pesos

El propio Menem acudió a sus redes sociales para advertir que "por orden del Presidente Javier Milei" presentarán "un proyecto para retrotraer el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática". "Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis", escribió el presidente de la Cámara de Diputados.

La iniciativa comprendía un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero. La resolución, que llevó la firma de los titulares de ambas cámaras, destacaba que "en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras".

Este 30% de aumento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas. Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), el sueldo base de un diputado nacional quedaría cerca de la línea de los dos millones de pesos brutos por mes. Lo llamativo del tuit de Menem es que habló de un aumento "automático" cuando el documento lleva su firma.

El llamativo tuit de Menem sobre el aumento a los legisladores.

En febrero, el último mes liquidado, el sueldo en mano de los diputados nacionales fue de 1.984.770,96 pesos, y de aplicarse un nuevo aumento del orden del 30% iba a quedar en 2.580.202,24 pesos. Vale aclarar que a esa cifra hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.

Al respecto, el jefe de Estado dialogó una vez más con LN+ y apuntó contra los legisladores: "Muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata. Que no me vengan con que a ellos no les alcanza. Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula", detalló el presidente.

Según explicó, al enterarse del aumento le pidió a Menem "que avance algo que quede desligado, que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que quede expuestos frente a la sociedad". "No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza", disparó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Y agregó: "Hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata", agregó en LN+. En otro tramo de la charla, Milei volvió a hablar de sus intenciones por reflotar varios puntos de la Ley Ómnibus y, a pesar del paso del tiempo, y volvió a cuestionar a los gobernadores. "Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores", dijo el mandatario en su despacho ante la mirada de uno de sus periodistas favoritos: Esteban Trebucq

El documento firmado por Menem

Y sentenció: "Nosotros después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal. En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda. Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y si vos te fijas el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos".