Cavallo, que avaló a Milei, ahora pide clemencia: "Me parece una barbaridad el aumento de los precios de los medicamentos"

"No llore señor Ministro", le dijo Norma Plá, la valiente militante por los derechos de los y las jubiladas que, durante la administración de Domingo Cavallo como ministro de Economía, fue hasta el despacho del funcionario a arengar mejoras salariales para su grupo social y etario.

Cavallo, presionado y entre las cuerdas, no pudo explicar el recorte a los jubilados para llegar a las metas que le imponían desde el Fondo Monetario Internacional con quien Argentina tenía una deuda estrepitosa. En ese momento, el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem decidió que el recorte empezaría por las jubilaciones y así pagaría la deuda.

"Somos más pueblo que milicos", Norma Plá

Norma Plá explicó la situación y Cavallo no tuvo otra respuesta que el llanto desconsolado. A esto, Plá le respondió: "No llore señor Ministro, tenga fuerza para defender su pavito", haciendo referencia a que no estaba dando respuestas concretas y que estaba desviando la charla victimizándose con posibles lágrimas de cocodrilo.

Ese mismo Cavallo quien dejó el país endeudado y que apoyó un sistema económico neoliberal es el mismo que 20 años más tarde reaparece para dar el visto bueno a las políticas neoliberales esta vez, las de Javier Milei.

Sin embargo, el mismo Cavallo se está estremeciendo por los aumentos en los precios de los bienes alimenticios y servicios públicos desde la salud hasta el transporte. La situación de ajuste, vuelve loco hasta al mismo ex ministro de Economía que dijo: "No puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerado" y añadió criticando al sector privado: "En muchos casos las empresas dijeron 'bueno, el dólar no está en 880, está en 1200 o 1300' y aumentaron los precios en ese nivel del precio del dólar".

Además, realizó una fuerte crítica para el presidente Milei y su mano derecha Luis "Toto" Caputo: "Digo que Milei y el ministro de Economía tienen que lograr que el sector privado, los fijadores de precios, de naftas, alimentos, medicamentos, tienen que colaborar para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión".

Javier Milei

Y, como si no tuviera nada que ver con lo que pasó durante los '90 expresó: "Me parece una barbaridad lo que han aumentado los precios de los medicamentos".

Paren la mano: primer aviso desde el FMI

Durante una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack mandó un mensaje a las autoridades del ejecutivo argentino: "Se está implementando un ambicioso plan de estabilización para corregir los graves retrasos de las políticas en los últimos trimestres de 2023", admitió y añadió: "Para volver a encarrilar el programa, el plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte, junto con políticas para reducir la inflación de manera duradera, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones, así como los impedimentos de larga data para el crecimiento".

Sin embargo, no fueron todos elogios: "Se están haciendo buenos progresos, pero, por supuesto, el camino hacia la estabilización será difícil y eso requiere una aplicación firme de las políticas, una política ágil y una formulación de políticas ágiles. Los esfuerzos para apoyar a los segmentos más vulnerables de la población son un pilar fundamental del programa", expresó y advirtió: "Es importante que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias pobres y trabajadoras".

Julie Kozack

Sobre esto, comentó: "Esto implica abordar los desafíos de la inflación y la alta pobreza". Además, reflexionó: "Una fuerte consolidación fiscal, la eliminación del financiamiento monetario, junto con mejoras en los marcos de política monetaria y cambiaria se espera que provoquen un proceso gradual de desinflación".

Por eso, explicó: "Estamos viendo algunos resultados en esta área con la inflación comenzando a disminuir. ¿Y por qué es tan importante reducir la inflación? Se trata de proteger a los más vulnerables, porque todos sabemos que la inflación es un impuesto a los pobres. Dada la delicada situación social, junto con las ya muy altas tasas de pobreza en Argentina, será importante asegurar una asistencia social adicional y preservar el valor real de las jubilaciones".

El último índice de pobreza en la Argentina mostró un incremento del 43,1% en 2022 al 44,7% en el 2023

¿El FMI está más preocupado que el Presidente por los más vulnerables de Argentina? Nunca se había visto, excepto en la era Milei: "Se necesitan esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población. Es muy importante para nosotros que, bajo el programa, la carga del ajuste no recaiga en las familias trabajadoras. Y los segmentos más vulnerables de la población".

Con estas declaraciones, le "pincharon el globo" sobre un nuevo acuerdo con la cartera internacional a Caputo: "En este momento, nuestro enfoque sigue siendo apoyar las políticas. Que apuntan a restablecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo a los más vulnerables", dijo Kozack, que destruyó el plan económico del actual ministro de Economía: "Es prematuro discutir las modalidades exactas y precisas del programa".