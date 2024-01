Milei fue muy duro con Hamas y advirtió: "El holocausto y los nazis no son algo del pasado"

Javier Milei dice presente en el Museo del Holocausto donde se realiza un acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se conmemora cada 26 de enero desde el año 2005 en el que las Naciones Unidas establecieron la fecha para recordar la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, por las tropas soviéticas

El Presidente, el titular de la institución, Marcelo Mindlin, y un sobreviviente de la Shoá se convocarán para presidir el acto en el museo en la calle Montevideo 919 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según trascendió, se realizará la tradicional ceremonia de encendido de las velas del candelabro judío en honor y memoria de las víctimas judías del Holocausto.

Museo del Holocausto en Buenos Aires

Argentina tiene un compromiso importante en esta fecha con los Derechos Humanos desde que en 2005, la ONU estableció a través de la Resolución A/RES/60/7, que lleva como título "Recordación del Holocausto" que establece la fecha del 27 de enero como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.La actividad coincide con el día de shabat, jornada que la colectividad judía considera sagrada y en la que no se realizan actividades laborales.

Hay que considerar que Argentina es el único país latinoamericano miembro pleno de la IHRA, un espacio político del que participan 35 naciones de todo el mundo que lucha en contra del antisemitismo, intolerancia y discriminación para que no suceda nunca más otro holocausto. Para cumplir ese objetivo, tienen tres líneas de trabajo: la educación, la rememoración y la investigación.

La palabra de Milei

"Hoy conmemoramos la memoria de las víctimas del holocausto, una de las atrocidades más grandes que se tenga memoria, con sobrevivientes que están hoy entre nosotros, que tras soportar el horror de los campos de concentración vinieron a la Argentina buscando rehacer su vida lejos de la persecución y el dolor", indicó el Presidente a los pocos segundo de dar sus palabras.

Javier Milei se prepara para hablar ante la comunidad judía argentina, mientras Mariano Cúneo Libarona y Diana Mondino lo observan

"Y hoy nos honra que la Argentina tenga la comunidad judía más grande Latinoamérica y entre las 10 más grandes del mundo", celebró. Luego se metió más en relacionar la historia del judaísmo con su gobierno: "Este nuevo gobierno tiene la vocación de volver a convertir a la Argentina en un país libre y pujante, que vuelva a ser visto con esperanza y admiración, que vuelva a ser un lugar de destino que pueda acoger una vez más a quienes huyen del yugo de la opresión y sólo buscan paz, como lo hizo con el pueblo judío.

"El holocausto y los nazis no son algo del pasado. Los hechos de violencia aberrante ocurridos en Israel el 7 de octubre, son atroces e imperdonables. Desde el holocausto que no ocurría el asesinato coordinado de tantos judíos en masa en un mismo día. En un contexto global del resurgimiento del antisemitismo tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia con el terrorismo, y no mirar para otro lado", advirtió respecto al conflicto que se vive en la Franja de Gaza.

Javier Milei pidió por la liberación de los rehenes israelíes, incluidos los 11 argentinos en esa condición

"Argentina no se silencia frente al terror de Hamas, y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas", demandó el mandatario nacional. "Bajo mi mandato me comprometo a continuar trabajando con las organizaciones de la comunidad judeo-argentina, para lograr una sociedad más respetuosa de la diversidad cultural y religiosa. También a fortalecer nuestro vínculo diplomático, comercial y de amistad con el Estado de Israel", agregó.

Allí fue que Milei anunció que viajará a "la Tierra Santa", algo que definió como "un nuevo capítulo en la fraternidad entre las dos naciones". También tuvo palabras respecto a los 30 años que se cumplirán del atentado a la AMIA. Sobre el hecho, se comprometió "a seguir trabajando para apoyar la Justicia y poner fin a la impunidad que rodeó este crimen aberrante, y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel".