Milei volvió a la Argentina y redobló la apuesta contra Sánchez: "Les duele mucho cuando se les derriba el castillo de naipes"

Luego de su polémico paso por España, donde cuestionó a su par de España, Pedro Sánchez, y acusó de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa de este, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina y redobló la apuesta contra el país europeo. "Hola a todos...!!! Volvió el León, surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas...VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el libertario junto a una foto de un león y la bandera argentina en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Como si esto fuera poco, en ese mismo posteo Milei fue respondiendo los reclamos de varios internautas. "Así es, me hice unos cuantos tés con lo que sobró..", le respondió a una usuario que le recordó aquella imagen de un león tomando "lágrimas de zurdos" que había publicado el libertario meses atrás. "Vine a despertar leones", le contestó el presidente argentino a un internauta, aparentemente español, que le dijo: "Te has ido despertando a la población de España Has levantado a muchas personas del sofá".

Milei regresó a la Argentina y subió la apuesta contra Sánchez

En su visita a España, Milei recrudeció la tensión con el gobierno Sánchez. "Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos", sostuvo el líder de la Libertad Avanza (LLA) durante el encuentro de Vox, a pocos días de que mandatario español pusiera en duda su continuidad al frente de La Moncloa. "No saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar, aun cuando tenga la mujer corrupta, ensucia y se tome cinco días para pensarlo", agregó Milei, desatando un conflicto diplomático.

De hecho, España llamó a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires después de que Milei llamara "corrupta" a la esposa de Sánchez. "Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die", declaró José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores. en un mensaje institucional, tras denunciar unas palabras "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales". Para Albares, es "inaceptable que un presidente en ejercicio y en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España". "Un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", afirmó.

Los mensajes de Milei en X

Si bien una de las peticiones de las autoridades del país europeo fue que el mandatario argentino se disculpase públicamente por sus dichos, eso -de acuerdo con Manuel Adorni, vocero presidencial- no ocurrirá. "El presidente Milei no va a pedir disculpas porque no tiene de qué disculparse. Recordemos que el 3 de mayo el gobierno español trato al Presidente de 'gente muy mala' y de 'consumir sustancias', dijeron que somos unos ´negacionistas, odiadores, autoritarios´´", expresó Adorni.

El amante del Age of Empires ya había adelantado esa posición más temprano en un posteo que hizo a través de X: "Lo trataron de odiador, de negacionista, de ´ingerir sustancias´, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente ´muy mala´. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin", sostuvo el vocero, en alusión a descalificaciones hacia Mieli que partieron de dos ministros españoles.

También el subsecretario de prensa, Javier Lanari, se sumó desde la red social para justificar la posición del Presidente. "El ministro de Transporte de España (Óscar Puente) insultó a Milei y lo trató de 'drogadicto'. No fue el único: la ministra de Ciencia española (Diana Morant) tildó a Milei de 'negacionista' y dijo que 'atenta contra la democracia'. Pero el que pone en riesgo las relaciones y debe disculparse es Milei...", indicó.

Lo cierto es que tras su llegada al país y criticado por sus formas durante su visita a Madrid, Milei destacó que "lo importante es el contenido y no las formas, además, el resultado me avala en el modo de enfrentarlos". "A los rojos les duele mucho cuando se les derriba el castillo de naipes...", sumó cuando otro usuario le señaló: "Nos has dejado España empapada JAJAJAJAJA! VIVA CARAJOOOOO! Muchas gracias por venir a decirles lo que nadie se atreve! honor a ti y a los tuyos, varón".

Milei redobló la apuesta contra el presidente español

Por otro lado, un argentino que dijo que hace tres años vive en España, manifestó: " Banco la libertad, pero vas a coincidir en que en Argentina hay más pobreza que nunca, primero deberías bajar la pobreza, mejorar la salud y la educación y después salir a dar conferencias. Prioridades, ¿no?". A lo que Milei le respondió: "Justamente, mis charlas resulten ser un potente atractor de inversiones que son la base de solución de los problemas de empleo, pobreza e indigencia...".

Pedro Sánchez

Mientras esto ocurre, Sánchez volvió a instar a Milei a que pida disculpas por llamar a su mujer "corrupta". "Entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable", señaló y valoró que el libertario "no ha estado a la altura con sus declaraciones", por lo que le ha exigido una rectificación. "En consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina", sentenció.