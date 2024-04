Milei volvió a cargar contra los gobernadores y dijo que juega con Conan en Olivos: el misterio del perro muerto

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta", mientras los acusó de "no jugaron limpio" en el Congreso.

Recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

"Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad, y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error, porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio", expresó el presidente en otra entrevista a la CNN.

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump, al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es", afirmó.

"Soy más afín de las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden", expresó.

En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.

"No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista", sumó

Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra "lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables".

En lo importante: Milei habló de Conan "vivo" y profundizó el misterio

El presidente también se refirió a su rutina en la residencia de Olivos y habló de sus "hijos perrunos". ¿El detalle? Se revivió a Conan como un perro vivo y alimentó así el misterio en torno a la primera mascota del libertario.

"Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme".

Javier Milei junto a sus perros

¿Vive Conan o estamos frente a un nuevo Clonan? Mucho se especula en torno a si el primer mandatario realmente juega con su perro muerto en Olivos. Una de las teorías sostiene que Milei tiene cinco perros y no cuatro -y que habría bautizado al último como Conan II-.

"No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles. Y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos".

"Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote: físicamente en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después Robert es muy, muy, muy revoltoso. O sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido".