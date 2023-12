¡Paro nacional de la CGT! Punto por punto, el plan de lucha acordado para el 24 de enero

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció esta tarde un paro general con movilización para el próximo 24 enero contra el mega-DNU promovido por el presidente Javier Milei la semana pasada.

La decisión se tomó entre los popes de la CGT después de que mantuvieran reuniones multisectoriales y tras el envío de la ley Ómnibus al Congreso de la Nación por parte de Milei que, además, incluyó el polémico DNU N°70.

Si bien la legislación laboral propuesta por el Ejecutivo tuvo algunos guiños, por ejemplo, por parte de Armando Cavalieri, presenta alta resistencia en el resto del sindicalismo.

Además del triunviro conductor integrado por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, se destacó la asistencia de Germán Martínez, José Luis Lingeri, Sergio Palazzo, Andrés Rodríguez, Noe Ruiz, entre otros.

Movilizacion de la CGT

El plan de lucha aprobado por el Comité Central Confederal:

Presentación Judicial contra el DNU

Pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a nuestra postura frente al DNU y la Ley Ómnibus

Reunión con las demás Centrales Obreras para articular medidas en conjunto

Llamado a Plenario de Delegaciones Regionales de CGT el 10 de Enero a las 11 horas

Paro nacional a partir de las 12 horas del 24 de Enero y movilización al Congreso Nacional

Facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación

Qué dijeron Héctor Daer y Pablo Moyano al respecto:

Durante la conferencia de prensa para el anuncio de la movilización y el paro general del próximo 24 de enero en contra del DNU planteado por el Gobierno de Javier Milei, se sentaron las bases del plan de lucha e insistieron en que no se trata d e un decreto que requiera ser tratado "con necesidad y urgencia".

"Con la aprobación por unanimidad del plan de lucha que propuso la Confederación General del Trabajo. Esto tiene que ver, y es en respuesta primero a un DNU de características ilegales, no constitucionales, no hay ni necesidad ni urgencia para aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz administrativa de nuestro país, llegando a la situación tan absurda de autorizarse a sí mismo para regalar Aerolíneas Argentinas, que es patrimonio de todos y todas las argentinas y los argentinos", remarcó Héctor Daer.

En este mismo sentido, insistió en que: "no cabe duda de que es una transferencia real de los sectores trabajadores, que pierden capacidad de acción, ante derechos que están plasmados en la constitución y en los tratados internacionales. Apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras, apunta contra los derechos colectivos, apunta contra un sistema universal y solidario de salud y apunta a una cantidad innumerable de cuestiones que hacen a nuestro país".

Héctor Daer

Con respecto a la medida cautelar que fue rechazada por el juez laboral, resaltó que ante el peligro de que la patria se extinga tras la vigencia del DNU, darán pelea y seguirá siendo apelada. "Mientras estábamos movilizando nos encontramos con que aparece una ley ómnibus, ley ómnibus que contempla también el tratamiento del DNU y que pone eje en la propiedad privada, y pone como bandera la libertad muy mal usada, cuando la libertad de los individuos pierde sentido en la construcción de una sociedad, pierde sentido cuando se nos piensa de a uno y de lo que somos propietarios pierde sentido la mirada de una sociedad", rechazó.

"el día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina, porque si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por dos años y lo pueda renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público y no se respetan las instituciones y no se respeta nada", sentenció Daer.

Por su parte, Pablo Moyano resaltó que se trata de un "cese de actividades para proteger especialmente a los trabajadores que puedan llegar al Congreso". "Va a ser una movilización multitudinaria, de los gremios a derivas de la CGT, seguramente las dos CTA, la UTEP y todos los movimientos sociales que se ven perjudicados en este DNU, en esta locura que está llevando adelante el enviado del cielo, el bajado del cielo que cree que se caga en el Congreso y se caga en los trabajadores. Nosotros vamos a estar en la calle como lo hemos hecho siempre, defendiendo un solo interés, que es lo que nos representa. A él lo votaron para que gobierne, a nosotros nos votaron los trabajadores para que lo defendamos", detalló finalmente.