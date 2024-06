Paro en el subte: la empresa realizó una maniobra para suspender a un delegado y los trabajadores se plantaron

Luego de que la empresa Emova lograra suspender por quince días y desafuerar al delegado combativo Claudio Dellecarbonara, las y los nucleados en la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), llamaron a realizar paros rotativos a partir de este miércoles, en reclamo de que su situación vuelva a la normalidad. Es por un levantamiento de molinetes que ocurrió en 2021, en la que se manifestaban, entre otras cosas, contra la presencia cancerígena del asbesto en la línea B.

Los levantamientos de molinetes son una medida recurrente de los trabajadores de la AGTSyP, la cual se realiza para evitar el paro de las líneas y empalmar con otros asalariados que utilizan el medio de transporte para volver a su hogar. A partir del ataque de la firma que maneja la concesión del subterráneo, ahora decidieron realizar una huelga para defenderse. Por eso las líneas B, E y el Premetro suspenderán su servicio de 17 a 19. La Dy la H de 19 a 21. Y la A y la C a partir de ahí hasta el cierre del servicio.

Claudio Dellecarbonara del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP.

"De esta manera continuamos denunciando la actitud antisindical y persecutoria de Emova contra nuestra organización y el ataque contra los más elementales derechos democráticos a huelga y protesta", anunció Dellecarbonara en un comunicado, emitido tras la audiencia que tuvieron en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad "para que retrotraigan la sanción".

"En lugar de dar solución a la crisis sanitaria de la red por la presencia de asbesto cancerígeno y la situación de precariedad que convierte al subte en una bomba de tiempo, intenta evitar que sigamos denunciándolo y reclamando soluciones con campañas de persecución sindical y política contra el sindicato y nuestros compañeros", afirmó en la gacetilla en la que hicieron responsable de la medida a la concesionaria.

Molinetes en el subte

En diálogo con BigBang , el metrodelegado integrante del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP denunció la persecución gremial que sufrió, aunque explicó que "no es un ataque a una persona es el intento de llevarse puesta toda una organización que defiende los derechos de los trabajadores".

Hoy comienzan con medidas de fuerza en las seis líneas de subte porteños. ¿Cómo se originaron?

- Todo comenzó con una suspensión que aplica la empresa contra mí, después de haber conseguido un fallo en la Justicia para que removiera la tutela sindical -los fueros- en una causa de 2021 por una liberación de molinetes que habíamos hecho en aquel momento. En esa causa, y de muy mala fe y a propósito, denuncia un domicilio incorrecto, sabiendo que yo tenía otro. Entonces yo nunca me enteré de que estaba esa causa, nunca pude ir a defenderme, nunca pude presentar ni testigos, ni prueba. De esa manera consiguieron, de una forma totalmente amañada y con esa mala fe manifiesta, un fallo que de otra manera no hubiera salido.

No es un ataque a una persona es el intento de llevarse puesta toda una organización que defiende los derechos de los trabajadores"

Porque se nos acusa de un delito por liberar molinetes, cuando la liberación de molinetes no sólo es una medida habitual de los trabajadores del subte, sino que es una medida que están marcadas dentro del derecho constitucional a huelga y a protesta. Lo que busca la empresa que lo hace históricamente. Esto de abrir causas judiciales contra los trabajadores que protestamos, reclamamos y venimos denunciando hace tiempo la falta de inversión, mantenimiento y la crisis por el asbesto ; la crisis sanitaria, que implica que haya un elemento cancerígeno en toda la red y que no se retira; la crisis terminal que tiene el subte y el aumento sideral de la tarifa.

La medida por la que se acusa, ¿fue contra el asbesto en el subte?

- Fue en relación a un reclamo de violación de convenio colectivo, condiciones de trabajo y denuncia de la crisis sanitaria por el asbesto. Nosotros cada medida que hacemos, tenemos algunos ejes que son permanentes, porque estamos en riesgo todo el tiempo. No sólo nosotros, sino los usuarios. Por eso te decía que frente a esta medida y a este reclamo, que son legales y constitucionales, la empresa siempre intenta judicializar, para aplicar sanciones o hasta para despedir. Lo que nosotros vemos es que con una causa amañanada, denunciando un domicilio que no era el real y que la empresa lo sabía porque tenía un contacto telegráfico muy fluido conmigo en mi domicilio real, consiguen este fallo. Para nosotros es un ataque no sólo contra mí, sino contra toda la organización, tratando de esta manera de amedrentar, de impedir que nosotros sigamos reclamando lo que nos corresponde. El subte hoy es una bomba de tiempo.

El paro en las seis líneas del subte comenzará desde las 19, pero se intercalará entre las diversas líneas.

Por otro lado, fuiste uno de los que presentó el amparo para parar el aumento en el subte.

- Sí, junto a Miryam Bregman, Patricio del Corro y Alejandrina Barry. Fue para frenar el tarifazo sideral que están aplicando. Hay una intencionalidad, no solo desde lo gremial, sino también política, de acallar a aquellos que denunciamos los negociados de la empresa que están avalados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Hay que decirlo, claramente son responsables tanto ellos como la empresa de la muerte de varios de nuestros compañeros por la afectación por el asbesto, de que haya más de 100 compañeros que tienen algún tipo de afectación y que pueden desarrollar un cáncer en cualquier momento. También de que millones de usuarios estén expuestos a esta posibilidad. Lo que intentan es tratar de coartar nuestro derecho a organizarnos a reclamar a protestar para que esto cambie. Lo que queremos es que cambie.

Inclusive ayer se volvió a postergar la compra de los trenes para la línea B, trenes que hoy circulan y que tienen 70 años desde que se fabricaron. O sea que deberían estar en un museo, no dando vueltas. Están llenos de asbesto, que se prenden fuego, que se quedan frenados, que ponen en riesgo la vida de todos los que estamos en contacto. Hay una situación muy complicada, muy grave, muy insegura, de mucho peligro para trabajadores y usuarios en el subte, y la manera que está buscando la empresa de acallarnos es con esta persecución, con las amenazas. Inclusive con las amenazas que hace el propio jefe de gobierno (Jorge Macri) diciendo que si nosotros protestamos, como lo vamos a hacer hoy, nos van a judicializar, echar, sacarnos los fueros.

Hay una intencionalidad, no solo desde lo gremial, sino también política, de acallar a aquellos que denunciamos los negociados de la empresa"

¿Cómo relacionás todo esto con las aspiraciones ultraderechistas que tiene el presidente Javier Milei?

- Esto se da en un marco más general, donde vemos que por salir a protestar se meten presos a trabajadores y trabajadoras, inventándole causas de sedición, de intento de golpe de Estado. Cosas que son totalmente, desde el punto de vista lógico, irrisorias. Pero sin embargo instala el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y muchos de los medios de comunicación que son afines al gobierno. Tenemos compañeros y compañeras que estuvieron presos durante días en cárceles federales. Algunos que todavía siguen presos, con causas que tienen como objetivo amedrentar para que no se proteste. Lo que están tratando es de coartar los derechos democráticos, los derechos constitucionales y, sobre todas las cosas, el derecho que tenemos los trabajadores a resistir y a defender nuestras condiciones de vida. Es en ese marco que la empresa y el Gobierno de la Ciudad avanzan también con estas medidas en el subterráneo.

¿Cómo queda la situación de tus fueros?

- Lo que hace la Justicia es suspender temporalmente los fueros para que la empresa decida si quiere imponer una sanción o una suspensión. En este caso, la empresa decidió suspender 15 días. Los fueros fueron suspendidos para que la empresa pueda suspender durante esos 15 días. Eso es en esta causa, pero hay cientos de otras abiertas contra decenas de compañeros y compañeras, que somos representantes de los trabajadores y de la AGTSyP. Por eso digo que no es una cuestión aislada, no es un hecho aislado, sino que es una política constante de la empresa, junto con el Gobierno porteño para tratar de destruir cualquier tipo de organización que intente defender sus derechos y que denuncie esta complicidad que hay con la empresa, que en definitiva lo único que protege es la ganancia, porque el servicio cada vez es peor.

El servicio de subte se verá afectado por la persecución gremial a un delegado.

No es peor hoy porque nosotros hacemos una medida de fuerza escalonada, que no para todas las líneas al mismo tiempo. Es un desastre todos los días. Y el jefe de Gobierno no dice todos los días: 'Es un desastre, anda mal, no hay inversión los trenes, se caen a pedazos, hay asbesto'. No lo dice. Se acuerda del subte solamente para atacar a los trabajadores que, por casualidad, somos los únicos que estamos peleando para que esto obviamente cambie y que el subte sea realmente lo que debería ser: un servicio público, cómodo eficiente, y sobre todas las cosas, seguro.