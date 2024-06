Familiares de los detenidos marcharon a Plaza de Mayo: "Hoy le tocó a mi hija, mañana puede ser cualquiera"

Y llegó la Policía: el "operativo" normal que Bullrich dispuso para controlar la movilización de los familiares

Volvieron a vallar la Plaza de Mayo

Pese a que el Gobierno sostuvo que no llevaría adelante ningún operativo especial por la marcha de los familiares de los detenidos, lo cierto es que después del mediodía la Policía Federal volvió a desplegar un extenso vallado para impedir el acceso a la Casa Rosada desde Plaza de Mayo.

"No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación", había declarado en horas de la mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en casa de Gobierno.

Además del vallado para blindar La Rosada, Casa Militar dispuso el refuerzo de los puestos perimetrales y la disposición de líneas de bomberos a modo de prevención.

"Más allá de que no sabemos la cantidad de gente, dentro de lo que el Ministerio de Seguridad estime, estará efectivamente la cantidad de efectivos y el procedimiento, pero no va a haber nada en particular", aseguraron desde la cartera de Patricia Bullrich.