Lilia Lemoine encapuchada y atacando la propiedad privada: el pasado oscuro de la libertaria "terrorista"

33 personas fueron detenidas el 12 de mayo en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras puertas adentro se debatía en la Cámara de Senadores la aprobación de la Ley Bases. Esa jornada es una de las más trágicas de la historia política en el gobierno de Javier Milei por la cantidad de heridos y detenciones al voleo llevadas adelante por el protocolo antipiquetes que se puso en marcha a través de la decisión de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Desde el arco político de La Libertad Avanza, rompió el silencio sobre este tema, la diputada Lilia Lemoine que, durante su alocución en la Comisión de Acción Social y Salud Pública tomó postura con respecto a las detenciones que llevó adelante la política de criminalización de la manifestación, violando por completo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Represión durante el 12 de junio en pleno tratamiento de la Ley Bases

Siguiendo esa línea, Lemoine pronunció: "Con respecto a la mezcla que se está haciendo con lo que supuestamente llaman represión... La represión suena a militares, a desaparecidos ", dijo a manera de provocar a las instituciones que bregan por los Derechos Humanos sobre todo desde la Dictadura Militar del '76.

"La verdad es que no se reprime cuando hay una protesta pacífica, pero se debe detener a las personas que destruyen la propiedad privada, lo hayan hecho o hayan caminado o corrido 10, 30 cuadras; el hecho está hecho (SIC)", siguió la diputada libertaria que no se acordó de que las personas detenidas se le alegaron delitos gravísimos como "sedición" o "terrorismo".

Lilia también habló sobre los "infiltrados" que denunciaron en redes sociales que todavía no están detenidos, como es el caso de un grupo de encapuchados que incendiaron un auto de Cadena 3 y que todavía no fueron identificados ni detenidos.

Con respecto a ese tema, dijo contundente: "Y si tienen pruebas de que esas personas pertenecen al Ministerio de Seguridad tiene que ser presentadas y la denuncia hecha porque sería gravísimo".

Rociaron con nafta a Lilia Lemoine

Muy fiel a su estilo, dijo auto-referencialmente: "A mí en particular, he sido rociada con nafta en la cara en la Legislatura en la campaña, solamente por ser yo, por ser libertaria", después Lemoine y se atajó por las decisiones de su partido político: "Entonces, en este Gobierno, si fuéramos un gobierno represor qué pasaría... no, están llevadas a juicio".

El pasado oscuro de Lilia Lemoine: encapuchada y atacando

Durante el 17 de agosto de 2020, en medio de la pandemia por coronavirus, la actual diputada libertaria Lilia Lemoine rompió la cuarentena que había determinado el gobierno de Alberto Fernández para "salir a contagiarse" en el microcentro porteño.

En ese momento, las cámaras de C5N registraron cómo Lemoine arrojó un huevo al móvil del canal para protestar en contra del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que determinó el gobierno argentino para prevenir la propagación del virus.

Alberto Fernández en plena cuarentena

La misma diputada que se queja de los ataque "a la propiedad privada" es la misma que en ese año arrojó huevazos a la camioneta en la que estaban pacíficamente los trabajadores de prensa que, para ella están en un punto equidistante políticamente hablando.

Horas después de que Lilia haya cometido ese ataque encapuchada, rompió el silencio y dijo: "Un huevazo sobre la ventana de un móvil no se equipara con toneladas de piedras contra la policía, el Congreso, destrozando la propiedad privada, atacar iglesias y pintar monumentos", dijo haciendo referencia a manifestaciones pasadas.

Lemoine lanzó un comentario que dejó expuesta su moral de doble vara: " No es un hecho de violencia, es una protesta ", dijo y continuó de manera jocosa: "El huevo estaba fresco, ni siquiera estaba podrido".

Con respecto a su identidad, en ese momento quiso despegarse de la política de la que formaba parte con José Luis Espert: "Yo fui candidata, pero no me dedico a la política. No fui (a la marcha) en nombre de ninguna agrupación política".

Lilia Lemoine militando a José Luis Espert

Sin embargo, la ahora diputada libertario explicó: "Soy militante del Partido Libertario, estoy afiliada, pero no lo hice en nombre del partido, por eso no tenía las banderas (del partido)".