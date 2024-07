Pettovello apuntó contra los maestros en su primer discurso público: "Se gastaron los recursos educativos en ideología"

La única vez que la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello alzó su voz fue para decir que no habría intermediarios entre las organizaciones sociales y la gente que reclamaba por alimentos al frente del recinto en el que trabaja: "Chicos, los que tienen hambre vengan de a uno que les voy a anotar el DNI", dijo y nunca más volvió a hablar hasta ahora en el acto de presentación del Plan Nacional de Alfabetización junto a Javier Milei.

En el discurso que dio en la ciudad de San Juan, explicó que: "El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa".

"No solo afecta a los estratos más pobres, sino a millones de estudiantes de todos los sectores sociales, tal como lo muestran las pruebas nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y Aprender", dijo la ministra contundente.

Usando el dramatismo para comunicar, Pettovello dijo que Argentina "sufre una tragedia" desde hace muchos años y mencionó a la devaluación. Allí describió: "Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestra instituciones, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, dejamos de ser grandes como Nación", explicó la ministra de Capital Humano.

Siguiendo la línea del discurso político sobre "la casta", la Ministra explicó que ese sector social, "seguía mirando para otro lado gastando los recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados", dijo y añadió: "Detrás del discurso de un Estado presente nos encontrábamos con un Estado agrandado y, al mismo tiempo, incapacitado para ejercer sus funciones esenciales".

Milei disparó contra la izquierda

En un discurso corto, que Javier Milei dio gracias al apoyo político del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el presidente expresó contundentemente que Argentina retrocedió "décadas en materia educativa".

Con respecto a eso, explicó: "Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa".

Sandra Pettovello

Y, siguiendo esa línea, Milei expresó: "Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país".

El presidente de Las Fuerzas del Cielo disparó contra Alberto Fernández y las medidas de prevención en 2020 por la pandemia de coronavirus: "No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos".

Javier Milei y Alberto Fernández

Sobre el Plan de Alfabetización, explicó: "Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización".

Claro que el presidente se despegó de las gestiones anteriores y anticipó que no será "cómplice" de esos modelos. Además, explicó: "Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala. Que quede claro: evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos", dijo Milei anticipándose a las posibles críticas de los sindicatos de educación.

Javier Milei en San Juan

Sobre la ministra de Capital Humano, el presidente Javier Milei dijo fervientemente: " Quiero felicitar a nuestra querida ministra Sandra Pettovello, por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad".