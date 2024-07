Explotó el PRO: Bullrich se afirmó como "incondicional con el cambio" y Macri se bajó del Pacto de Mayo

La independencia política del PRO ante La Libertad Avanza (LLA) y la gestión de Javier Milei se puso en juego en la cumbre partidaria que se celebra desde las 10 de la mañana en el Hotel Abasto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí, desplazaron como presidenta de la Asamblea que definirá las futuras alianzas electorales a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y pusieron en su lugar al diputado nacional Martín Yeza.

A su vez, la funcionaria dejó un largo mensaje en sus redes sociales titulado "nuestro compromiso incondicional con el cambio" para apoyar a la experiencia libertaria que desde el 10 de diciembre se hizo cargo del Poder Ejecutivo nacional, casi como una respuesta a la publicación del ex presidente Mauricio Macri en donde cuestionó que no se le devuelve a la CABA el dinero de la coparticipación que se le debe. Además, aseguró que no irá a la firma del denominado Pacto de Mayo.

El descargo de Bullrich

"Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Milei", comenzó la ministra. "Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con mas fuerza. Y al mismo tiempo, de ponerle un freno a un candidato que hizo, en campaña, el uso más brutal del Estado que vimos en la historia, llevando a la Argentina al pozo más profundo de decadencia y empobrecimiento", continuó su mensaje público y casi de ruptura con el partido en el que militó tantos años.

"Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable", aseguró Bullrich. "Nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes", agregó.

Martín Yeza.

Luego de un inicio donde trazó las fronteras en las que decide moverse, se metió de lleno en la interna partidaria. "El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo", alegó la funcionaria antes de reafirmar que no dará "marcha atrás" en ese sentido. "Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos", señaló Bullrich, para luego referirse que en estos "seis meses" ya se vio "un cambio inédito, conseguido contra viento y marea". "Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina", dijo la funcionaria de Milei.

Y siguió: "La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes", concluyó la funcionaria que se autorefirió a sí misma como la "ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie".

El reclamo de Mauricio Macri a Javier Milei por la coparticipación que se le debe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La antesala de este enfrentamiento que, en las sombras lleva muchos meses y cruces entre Cristian Ritondo y Bullrich por la rama bonaerense del PRO, tuvo un capítulo justo un día antes de que la ex montonera se exprese a través de sus redes. Es que Macri también había utilizado este método, pero en este caso fue para reclamarle el dinero de la coparticipación que se le debe al distrito que conduce su primo Jorge Macri.

"Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases", empezó el ex presidente de Boca Juniors su postulado. "Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema", añadió allí.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a días de la victoria del libertario y cuando todos todavía eran aliados.

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", presionó el ex presidente. "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", cerró.

Mientras tanto, en el entorno de Macri aseguraron que, en caso de que estos fondos no se liberen, se bajará de la cumbre convocada por Milei conocida como el Pacto de Mayo. Era el único ex presidente que concurriría a la convocatoria, y todavía está a tiempo de hacerlo, pero luego de los últimos gestos de ambos líderes, esto parece cada vez más lejano.