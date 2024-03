Pettovello, sobre el frenó al envío de medicamentos oncológicos: "Las compras eran irregulares"

A mediados de febrero, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se había reunido con el fiscal federal Guillermo Marijuan para conocer el estado de la investigación por las irregularidades en el otorgamiento de planes sociales. Son en su mayoría los planes Potenciar Trabajo que quedaron en el foco de la tormenta cuando el fiscal hizo denuncias porque detectó que unos 10 mil empleados públicos cobraban mensualmente el plan cuando hay incompatibilidad al respecto.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Eso se daba en al menos diez provincias y representaba un gasto anual de casi 8 mil millones de pesos. Por ese motivo, se dieron de baja a pedido de la fiscalía. Consultada sobre este tema durante la primera entrevista que da desde que asumió como la ministra de Capital Humano, Pettovello advirtió que "es abominable aprovechar la vulnerabilidad de la gente".

Luego del revuelo provocado por el Gobierno porque decidieron no recibir a agrupaciones sociales y personas en situación de vulnerabilidad en el Ministerio de Capital Humano, el dirigente social Juan Grabois había decidido denunciar a Pettovello por el "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por "no disponer la entrega de alimentos" en comedores barriales y comunitarios.

Según indicaba la denuncia, la acusación contra la funcionaria es por "no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumplimiento de sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

Los reclamos de Pettovello.

Además, el escrito señaló que "la única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar" y a su vez, remarcó que se llevó a cabo la suspensión del abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar".

Al respecto, Pettovello evitó referirse a Grabois, pero señaló que "el problema" de los referentes sociales "es que les importa mucho el modo en el que se proyecta la política alimentaria y nosotros planificamos que sea de otra manera, de una manera que no les conviene quizás". "Nosotros queremos transparencia, la única mediación que admitimos es la transparencia a través de organismos internacionales que auditan el dinero que nosotros les damos a las organizaciones", agregó.

La funcionaria dialogó con LN+ y contó que "alguien, que sabe mucho del tema social, me comentó que compraban fideos de segunda o tercera calidad para la gente". "Nosotros pensamos la política alimentaria de otro modo, que los chicos se puedan nutrir adecuadamente y que no se hagan negocios con los alimentos. Es abominable aprovechar la vulnerabilidad de la gente para hacer negocio", sumó y agregó: "De todo lo que fuimos encontrando hicimos las denuncias correspondientes".

Pettovello.

Recordemos que otra denuncia hecha por Marijuan fue porque detectó que al menos 159 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo registraban salidas al exterior, incluso viajes en crucero. Ello también representa una incompatibilidad a la hora de percibir el plan. "La gente que consiguió trabajo fue solo el 1,3%. De todo ese universo hay gente que tiene mayor vulnerabilidad y menos posibilidad de entrar al mundo laboral como madres de 4 hijos o personas de más de 50 años", explicó Pettovello.

Finalmente, advirtió que "hay mucha gente con miedo de aceptar un trabajo, dejar el plan y quedarse sin nada" y remarcó que las personas que forman parte de las organizaciones "tienen viciada la voluntad" y "no pueden decidir por sí mismos" porque "son extorsionados" por sus líderes. "La gente entendió que no tiene que estar esclava de nadie. Hubo mucha desinformación. El dinero que se entrega es el dinero de los contribuyentes, no de los que organizan", detalló.

Sandra Pettovello

Y siguió: "La gente muchas veces piensa que le debe algo a ellos. Más allá de la extorsión, creo que hay un sentimiento de que 'se le debe algo'. Esto pasaba también con los punteros. A veces hay extorsión o una devolución de la cual se aprovechan. Es peor aún". Para cerrar, Pettovello confirmó que dejaron de entregar los medicamentos oncológicos por una decisión suya, ya que sostuvo que la falta de los mismos se debe a que "las compras eran irregulares".

De acuerdo con la ministra, se suspendió la entrega para revisar los procedimientos administrativos. "Es que en realidad inicialmente estaba en Salud y no se sabe muy bien por qué pasó al ex-desarrollo social porque, en realidad, para poder comprar los medicamentos se necesitaba una autorización de salud. O sea, era una vuelta un poco extraña, ¿no? El circuito es si no se consigue uno de estos medicamentos en Provincia de Buenos Aires pasa a Nación", dijo.

Y cerró: "Si Nación no lo puede conseguir pasa a este organismo específico para eso. El tema es que las compras se hacían de una manera absolutamente irregular con procesos administrativos que no están contemplados lícitamente, ¿no? 3, 4 o 5 laboratorios por mail hacían las cotizaciones. Bueno, todo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece, ¿no?".