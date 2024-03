Ramiro Marra lo hizo de nuevo: celebró el cierre de Télam y propone un "periodismo twittero"

El presidente Javier Milei anunció el viernes pasado el cierre de la Agencia Télam de forma inmediata, eso implicó que más de 700 personas quedaron sin empleo de un día para el otro e incluso algunos fueron notificados esta misma mañana.

Mientras miles de personas se manifestaron en contra del cierre de la cablera que alimenta a todos los medios de noticias, otros festejan su cierre. El edificio, ubicado en la calle Bolívar al 531, amaneció vallado y custodiado por la Policía Federal y el sitio web se encuentra inhabilitado, entre protestas y manifestaciones.

El Tweet de Ramiro Marra.

Uno de ellos fue el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, quien realizó una serie de comentarios y argumentos muy polémicos donde expresó que el servicio estatal de noticias no era necesario.

Es que durante una entrevista televisiva por A24, mientras los trabajadores de prensa se manifestaban en contra de la decisión tomada por el Gobierno, Marra apuntó: "Podemos enviar un móvil en la puerta de Télam y otro móvil en un barrio carenciado, porque financiar Télam se hace a través de emisión monetaria y eso genera pobreza. ¿Qué preferimos, pobreza o Télam?".

"Hay canales privados, como América, que funcionan muy bien. No necesitamos tener una agencia de noticias del Estado. Es injusto para este canal de televisión", dijo Ramiro Marra.

Sin embargo, al ser consultado por cómo se reemplazaría la agencia de noticias y el servicio de calidad y rapidez con el que brindaba la información a los distintos medios, el legislador hizo mención de varias cuentas de internet y enfatizó: "Creo que va más rápido Twitter que Télam". Sin embargo, él desconoce que las noticias que la agencia brindaba se realizaban de forma federal para todas las provincias y desde distintas partes del país".

"Ahí empiezan las cuestiones particulares que obviamente a uno le duele, pero cuando miro los números macro y veo la cantidad de gente que hay en la pobreza digo bienvenido sea que salga la ineficiencia del Estado para que haya menos pobres", Dijo refiriéndose a los trabajadores que fueron suspendidos con goce de sueldo por siete días. "Sí te puedo decir lo que va a pasar con la gente que está en sus mayores necesidades, no con las 700 personas, sino vamos al golpe bajo", remarcó.

Ramiro Marra.

En este mismo sentido, Marra enfatizó: "Por 700 que pueden tener un problema laboral, que seguramente van a tener una retribución económica por la indemnización que les corresponde, no podemos dejar de lado la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza, que es la prioridad".

"No hay ninguna razón para que exista una agencia de comunicación estatal. El Kichnerismo utilizó a Télam como una máquina de difusión de mentiras y operetas, no existía una comunicación objetiva. Eso se acabó, este gobierno no va a dar paso a eso", había dicho Marra anteriormente en su cuenta de X, sin tener en cuenta el impacto que tiene este cierre en la libertad de expresión y el derecho a la información.