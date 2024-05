Renunció la mano derecha de Mariano Cúneo Libarona y ya son 18 las bajas en el Gobierno de Milei

A más de cinco meses de su inicio, el Gobierno de Javier Milei lleva hasta el momento alrededor de 18 funcionarios ya dejaron su cargo en lo que fue un inicio agitado de la gestión de la La Libertad Avanza (LLA). El último fue Diego Guerendiain, quien presentó su renuncia como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona a través de los instrumentos legales, el pasado viernes 10, pero la solicitud entró en vigencia recién este último 13 de mayo.

El titular de la cartera se encuentra actualmente de viaje en Viena, Austria, con agenda propia donde destaca su participación en una conferencia de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema judicial en la Argentina. Tras su asunción, Cúneo Libarona había impulsado el nombre de Guerendiain para desempeñarse como el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pero finalmente fue designado en el cargo el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

Este último contaba con el fuerte apoyo del asesor presidencial, Santiago Caputo. De acuerdo con fuentes del ministerio, el ex jefe de Gabinete -como varios exfuncionarios de la administración libertaria- alegó "motivos personales", y dio un paso al costado del cargo. Incluso, desde el entorno del partido político encabezado por el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel desmintieron los trascendidos de disconformidad con su labor en el Ministerio de Justicia.

Renunció la mano derecha de Mariano Cúneo Libarona

De estrechos vínculos con Cúneo Libarona, al dar un paso al costado el ahora ex funcionario destacó a través de su carta de renuncia "la amistad de más de 30 años" con el ministro, motivos por los que -asegura- aceptó el cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. "No fue solo la amistad de 30 años que nos une y que sin duda continuará, lo que me llevó a aceptar la propuesta para que lo acompañe desde un lugar tan cercano, sino la firme convicción en los objetivos, la transparencia y la responsabilidad con la que entendemos que debe encargarse la función pública en esta área que tanta pasión nos genera", escribió.

En la misiva, Guerendiain también se mostró agradecido por "la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y dedicado, así como la confianza que se me otorgó para desempeñar tan alta función en el Ministerio". Además, agregó: "Quedo a disposición para colaborar en cualquier aspecto relacionado con la noble y honorable tarea que se ha propuesto y así contribuir al cumplimiento de sus objetivos". Aún no hay nombre para sucederlo en el cargo. Tampoco para cubrir sus tareas o la búsqueda de apoyos en la Cámara de Senadores para los candidatos de Milei para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

Javier Milei

De esta manera, la Libertad Avanza registró ya casi una veintena de renuncias. Los últimos días de abril, por ejemplo, se había dado a conocer la salida de Maximiliano Keczeli, quien renunció a su cargo al frente de la Secretaría Legal y técnica del ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. La salida se dio en medio de la marcha federal universitaria en contra del ajuste a la educación pública. A esta lista de renuncias se sumaron también Mariana Hortal Sueldo, que abandonó su cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad; Armando Guibert, como secretario de Transformación del Estado y Función Pública; la militante libertaria Geraldine Calvella, que había sido designada en el Renaper; Omar Yasin, que fue desplazado como secretario de Trabajo; Alejandro Guglielmi, también echado por Milei de su cargo como jefe de la Casa Militar; Julián Suárez, que presentó su renuncia al cargo de Director de Control y Fiscalización Pesquera; Guillermo Ferraro, como ex ministro de Infraestructura; Osvaldo Giordano, en la ANSES; Eduardo Roust, que fue la primera baja del Gobierno y oficiaba como subsecretario de Comunicación; Juan Caruso, quien supo ser director de Comunicación nacional; Belén Stettler, la entonces secretaria de Medios y Guillermo Ferraro, que fue despedido de su cargo en el Ministerio de Infraestructura, entre varios otros.