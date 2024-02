"Se acabó la paciencia": rige en todo el país el paro de trenes y el Gobierno acusó al gremio de "mala fe"

A menos de tres meses de asumir y como consecuencia de su polémicas gestión, el presidente Javier Milei enfrenta paros en distintos rubros. La jornada de este miércoles arrancó con largas filas en las paradas de colectivos y serias complicaciones para viajar como consecuencia del paro de trenes de 24 horas impuesto por el Secretariado Nacional del Sindicato La Fraternidad por la "falta de discusión paritaria" y de una "propuesta salarial adecuada" a una inflación "galopante".

Ya rige el paro de trenes: "Se acabó la paciencia", advirtió La Fraternidad

Desde el sindicato de maquinistas de trenes, conducido por Omar Maturano, señalaron que "las molestias que el público usuario sufre son única, total y absoluta responsabilidad del Gobierno nacional, que en desconocimiento de la Legislación vigente, no convocó a las partes a la Conciliación Obligatoria". "Este paro se lo venimos haciendo a todos los Gobiernos que no escuchan el reclamo de los trabajadores", detallaron desde el gremio.

A través de un comunicado, manifestaron estar "cansados de decir que nos actualicen el salario por la inflación galopante". "Se terminó la paciencia", sostuvo Maturano en diálogo con TN. "Esta legislación obliga a las partes en conflicto a debatir quince días hábiles, más cinco días más, para arribar a solucionar el tema en cuestión, siendo el Estado moderador del debate", sumaron desde el sindicato a través de un comunicado.

La medida de fuerza por parte del gremio que agrupa a maquinistas de locomotoras y trenes durará 24 horas. "Hicimos un pedido y no hubo una propuesta por parte del Gobierno. Nos pasaron para el miércoles y después suspendieron la reunión. Por eso, nos juntamos hoy y decidimos una medida de fuerza por falta de respuestas", había explicado el propio Maturano días antes del comienzo de la medida de fuerza en diálogo con Radio Splendid AM990.

El gremio ratificó la medida de fuerza para este miércoles.

Cabe remarcar que el titular del sindicato había ratificado este martes el paro de trenes, pese a que la Unión Ferroviaria (UF), Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) fueron convocados a una reunión desde las 10 en la Secretaría de Trabajo para seguir con las negociaciones paritarias. A través de un comunicado, los gremios señalaron que continuarán "con las negociaciones pendientes, esperando allí poder concretar un acuerdo que permita seguir sosteniendo el poder adquisitivo del salario, en esta difícil situación económica que se está viviendo".

Con respecto a los servicios que afectará el paro de trenes, Maturano aclaró que durante la medida de fuerza habrá algunos servicios que funcionarán con normalidad. "Este miércoles van a estar todos los servicios parados a excepción de algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos", había remarcado el líder de La Fraternidad.

Además, señaló que el Gobierno "no puede desconocer la ley que defiende a los usuarios y establece un método conciliador, por lo que su actitud viola la paz social, los derechos constitucionales y agravia a los usuarios y a los trabajadores ferroviarios en general". "Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario", dijo.

De acuerdo con Maturano, el reclamo es sobre "una actualización". Mientras se lleva adelante la medida de fuerza, el Gobierno nacional calificó como "inentendible" la postura del gremio La Fraternidad. De hecho, la secretaría de Transporte sostuvo que la postura del gremio "conlleva una mala fe al encontrarse en plena vigencia la mesa de negociaciones paritarias, inclusive habiendo llegado, a principio del mes, a resultados positivos en los acuerdos".

En ese sentido, el Gobierno remarcó a través de un comunicado que "ya se otorgó un aumento del 16 por ciento a los salarios brutos de los trabajadores". Para este miércoles está prevista una audiencia para continuar el diálogo, aunque La Fraternidad ratificó el cese de actividades, que afectará a miles de usuarios.

El Gobierno calificó de "inentendible" el paro de La Fraternidad en medio de las paritarias

De acuerdo con la cartera de Trabajo, todos los gremios del sector ferroviario, inclusive La Fraternidad, están convocados para este miércoles a las 10 con el objetivo de continuar con las negociaciones. "El único que eligió el mecanismo de la medida de fuerza es La Fraternidad, a contraposición del diálogo abierto que se mantiene con el resto de los gremios", concluye la nota publicada por las autoridades en rechazo al paro de trenes por 24 horas.