"Se le escapan los presos": feroz interna entre Bullrich y Waldo Wolff por la fuga de San Telmo

Tras la fuga de presos de una comisaría del barrio porteño de San Telmo ocurrida el fin de semana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que "el Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y que no siempre son cubiertos".

Tras los dichos de la ministra, Waldo Wolff, su par de Seguridad porteño, le respondió: "Primero, no son 90 presos por día, sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta".

Al ser consultada sobre la situación que denuncia la Ciudad de que los presos no le corresponden, Bullrich expresó: "Es al revés. El Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupo para presos de la Ciudad de Buenos Aires y no siempre son cubiertos y da cupo para condenados en cárceles fuera de la Ciudad y no siempre son cubiertos. Es un tema que lo hemos discutido, incluso el miércoles hemos tenidos una reunión. Ahora si a la Ciudad se les escapan los presos es un problema de la Ciudad".

Y agregó: "Por otro lado hay una cárcel que tiene que terminar de construir la Ciudad que empezó en 2018 en Marcos Paz, pero eso es un tema de gestión que ya se va arreglar. Nosotros tenemos la voluntad de llevar presos, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de que la autonomía le da responsabilidad sobre los presos".

Tras los dichos de la ministra, Wolff, sostuvo: "A mí no se me escapan los presos, yo tengo presos que son del Servicio Penitenciario Federal, así que estando del mismo lado de Patricia y trabajando juntos para esto, yo también tengo la obligación de defender los intereses de los porteños y decirles que se nos escapan presos que no deberían estar".

El ministro porteño agregó además que a pesar de toda está situación está convencido de que "hablando vamos a encontrar los mecanismos para que los presos que no son de la Ciudad estén donde tengan que estar".

El funcionario contó además que este año, durante el primer trimestre, hubo 10 fugas de comisarías y que el año pasado fueron 41, por lo que asegura que la situación "se mantiene" y le hechó la culpa de esta situación al Gobierno del Frente de Todos.

"Esto ocurre porque hace dos años en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que implementó el Gobierno de Alberto Fernández, pasamos de tener 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2021 a 2000 que tenemos ahora. Y eso en alcaidías y comisarías que no están preparadas para tener detenidos permanentemente", denunció y agregó que, además, esos presos "están custodiados por policías que no están formados para estar con presos porque no son penitenciarios".