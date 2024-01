"Se puso en riesgo mi trabajo": Milei castigó a Adorni y lo mandó a dar explicaciones sobre sus perros

"Sí, sí, me dicen, ya están en Olivos, ya se mudaron", dijo Silvia Mercado sin pensar que esa simple frase despertaría la bronca del presidente Javier Milei. "Tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos", siguió la periodista de LN+ y para rematar, sumó un secreto a voces: "La idea de (Javier) Milei era que se mudaría cuando ya tuvieran los caniles para pernoctar".

Es de público conocimiento que a cualquier periodista le excita la idea de tener una primicia y esto es lo que hizo Mercado con notable buena intención y, de acuerdo a sus inclinaciones políticas, se podría advertir que es del ala macrista. Sin embargo, aunque estén del mismo lado, el castigo libertario se hizo notar mucho... tal vez en exceso.

Javier Milei

La declaración de la comunicadora fue a las 21.11 y exactamente una hora después, Milei posteó enojadísimo en X (antes Twitter): "FALSO. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", expresó. Mercado habrá quedado boquiabierta con lo que siguió: "Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada", dijo.

Segundo round: Adorni y Milei vs. Mercado

No, la cosa no quedó ahí. El país entero habló sobre el enojo desmedido del presidente con respecto a la localización de sus "hijos de cuatro patas". Al parecer, la estadía de Murray, Milton, Robert y Lucas es un asunto de Estado, nunca antes visto en la nación argentina. Tanto así que el libertario mandó a Manuel Adorni, vocero presidencial, a aclarar que la única persona que puede hablar sobre asuntos del Ejecutivo es él: "El único vocero oficial del Presidente soy yo", dijo indignado.

La conferencia de prensa en la que Adorni trastabilla por deporte, estuvo marcada por las explicaciones que tuvo que dar: "No hay otra voz que represente al presidente. En tal caso, todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira. Y lo de ayer fue mentira". Lo que comunicó Adorni es la tremenda represalia que Milei tuvo para con él. Con voz angustiosa, dijo: "Lo aclaro a tono personal porque por supuesto, se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del Presidente".

Para terminar la conferencia, clarificó que Mercado había incurrido en el error de decir que hay "otros" voceros presidenciales y también dijo con tono amenazante: "Me gustaría con esta aclaración que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo".

Posteo de Milei en su cuenta oficial de X

No conforme con esto, el presidente -que parece que no tiene cosas más importantes que hacer- posteó: "Aquí la mentirosa de 'la periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL. Así de "serios" son algunos de estos mentirosos seriales...".

"Hace rato que no son periodistas", dijeron algunos. También hubo otros que acusaron al mercado de "kirchnerista": "Son comunicadores subsidiados por los K, no se puede esperar otra cosa". Otros pidieron medidas extremas para la periodista: "Es tremenda maleducada, esa 'señora', presidente. Espero tome medidas legales".

Del lado de los detractores también hubo comentarios: "Lo menos serio de todo es usted"; también cuestionaron: "Javier, ¿en algún momento laburás vos?". Otros fueron verdaderamente críticos: "A nadie le importa dónde están tus perros. Nos importa que por culpa de la peor inflación de los últimos 30 años cada vez más niños no pueden COMER mientras vos vas al teatro. Nos importa qué haya paro de colectivos en todo el país porque ustedes no pagaron los subsidios a las empresas". Algunos usaron la ironía más cruel: "1) bajá la inflación 2) bañate".