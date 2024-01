¿Se terminó el romance? El insólito enojo de Milei con LN+ por una información sobre sus "hijitos"

El presidente Javier Milei se mudó este lunes a la Quinta de Olivos, la residencia habitual de los jefes de Estado situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, desde donde trabajará la mayor parte de la semana, con la excepción de los martes y los jueves, días en los que encabezará las reuniones de Gabinete en la Casa Rosada. "A partir del lunes la residencia del presidente será la residencia presidencial de Olivos", había anunciado el portavoz, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

La demora en la mudanza del mandatario a la residencia presidencial se debió a varios factores. El principal era que aún quedaban arreglos por hacer en las instalaciones de la quinta de Olivos. Entre ellos, uno que era muy importante para el líder libertario porque aludía a sus cinco "hijos": Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. "Voy a Olivos cuando me terminen de armar las cosas para llevar a mis hijitos de cuatro patas. Me contraté una arquitecta y gente. Yo pago todo", había dicho en su momento.

Lo cierto es que este último domingo, el propio Milei había adelantado que a partir de este lunes iba a abandonar el hotel Libertador, en la avenida Córdoba al 800 de Buenos Aires, para vivir en la Quinta presidencial. "Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos (como llama a sus canes) porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesan 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte", describió Milei.



Fue en este contexto que al presidente le molestó una información dada por uno de sus medios favoritos, LN+. El lunes por la noche, la periodista Silvia Mercado confirmó al aire de dicha señal que los mastínes (la raza de perros que tiene Milei) ya estaban instalados en la residencia presidencial de Olivos. "Tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines están en Olivos. La idea de Milei era que se mudaría cuando ya tuvieran los caniles para pernoctar", señaló la panelista.

El descargo de Milei contra la periodista de LN+

Y agregó, muy segura: "(Los perros) Ya estaban cuando Milei llegó a la residencia presidencial". Esto molestó al presidente, quien acudió a sus redes sociales para cargar con furia contra la señal de noticias (la misma a la que le brindó la mayoría de sus entrevistas) y, sobre todo, apuntó contra Mercado. "Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente)", escribió en su cuenta de "X".

Junto al posteo, el mandatario sumó el fragmento de la periodista dando la información que le molestó y sumó: "Ninguno de mis perros está en Olivos. La información oficial se transmite a través de la Oficina del Presidente y la Vocería presidencial. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada".

Llama la atención que el presidente diga esto, ya que en vez de enfocarse en el tratamiento de la Ley Ómnibus que comenzará a ser debatida este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica severas reformas de desregulación económica y reforma del Estado, el mandatario solo estaba interesado en informar sobre sus perros.

Silvia Mercado le exigió al presidente que se disculpe con ella

Frente al severo "hate" que comenzó a recibir a través de las mismas redes sociales que usó el presidente para ningunearla, Mercado decidió responderle, le aclaró al mandatario que fue su entorno la que le brindó la información sobre sus "cuatro hijitos" y le pidió que se disculpe, algo que Milei ignoró. "Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas", cerró.