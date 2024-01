El artículo del DNU con el que Javier Milei que busca beneficiar con millones de dólares a Susana Giménez y Carlos Tevez

En un nuevo capítulo del Gobierno en intentar imponer a la fuerza la Ley Ómnibus, generó controversia en el Congreso luego de un análisis realizado por los diputados de Unión por la Patria sobre algunos de los grandes beneficiados por el blanqueo propuesto por Javier Milei.

Según pudo saber El Destape, se trataría de la destacada conductora de televisión Susana Giménez y nada menos que Carlos Tevez, actual director técnico de Independiente; tan sólo por nombrar dos de las figuras que serían las grandes ganadoras de las medidas planteadas por La Libertad Avanza.

El proyecto que comenzará a ser tratando en el plenario de comisiones a partir del martes, incluye el perdón para aquellas personas que posean bienes o dinero que no fueron declarados en el exterior o que no cumplieron con el pago de de impuestos, así como también perdona a quienes no hicieron el aporte extraordinario a las grandes fortunas, conocido más comúnmente como el impuesto a la riqueza, aprobado a finales de 2022.

Susana y Tevez

Esta idea había sido una medida única y promovida por el gobierno de Alberto Fernández en el contexto de la pandemia, afectaba a aquellos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y alcanzaba a 10 mil argentinos por obligación, entre ellos, la diva de los teléfonos y Carlitos Tevez.

Luego de esta noticia, el ex titular de la AFIP y actual diputado de Unión por la Patria, Carlos Catagnelo, remarcó que "la moratoria prevé que los que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas no paguen intereses, ni multas".

Susana Giménez

Además, expresó su preocupación por la postura de Javier Milei para que la clase trabajadora continúe pagando por los errores de los ricos y señaló que el proyecto beneficia "a un grupo diminuto de personas con grandes fortunas", y no se ofrece ningún tipo de beneficio a cambio a la población en general.

Según plantea el blanqueo que pretende oficializar la Libertad Avanza, Tevez y Susana podrían blanquear en hasta 30 cuotas en moneda local, con una condonación de intereses de hasta el 30 por ciento y una totalidad de multas absolutamente perdonadas.