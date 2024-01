Tensión y especulación: se empieza a tratar la Ley Ómnibus entre riñas, inflación y desesperación social

Diez días pasaron desde que La Libertad Avanza (LLA) presentó ante el Congreso las "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", comúnmente llamada Ley Ómnibus, que complementa el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que propone las reformas más radicales del Estado desde la recuperación de la Democracia en el '83. Esa decena de días transcurrieron en medio de polémicas, inflación, hambre, desesperación, suba de precios y mucho descontento social. Ahora, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados será el que definirá si le da curso o no a cada uno de los 664 artículos de la ley que propuso Javier Milei.

Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, José Luis Espert

Ya está todo listo para empezar el debate. Las comisiones se dividirán en tres y como representantes se nombraron a tres personas que serán las encargadas de llevar adelante las discusiones y sobre todo de responder preguntas. Por un lado están Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz de LLA y por el otro, José Luis Espert de Avanza Libertad. En cuanto a las comisiones se dividirán en temáticas específicas: Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales y Legislación General como cabecera.

Las reuniones de debate tienen fecha de inicio el martes 9 de enero de 14 a 20 horas y el miércoles 10 de 9 a 20hs. Cabe aclarar que este movimiento político será solamente para informar de qué se trata la Ley Ómnibus y qué opina cada sector político.

La aclaración es importante porque durante las reuniones no se contempla la firma de ningún dictamen, aunque en los pasillos del Congreso hay un miedo latente: que la velocidad con la que los libertarios llamaran a debatir en sesiones extraordinarias tenga que ver con que el jueves 11 quieran firmar dictámenes finales.

Organización cronometrada

Habrá Diputados para todos. Los 257 miembros que integran la cámara de debate serán divididos como oradores para organizar el coloquio: 31 personas debatirán sobre Legislación General; otras 49 sobre el Presupuesto y por último 35 lo harán con respecto a Asuntos Constitucionales.

Entre las alocuciones se tocarán temas importantísimos como la atribución de poderes políticos absolutos a Milei con la posibilidad de que él mismo se los auto-prorrogue en 2025. Además de ese tema -que parece ser el más polémico- se intentará declarar la emergencia energética, financiera, sanitaria, administrativa, tarifaria, de seguridad y defensa además de la previsional.

Javier Milei

La movida de fichas políticas será clave para debatir además la perlita de Milei: el mega DNU 70/2023 que busca derogar o modificar más de 100 leyes de la Constitución Nacional. El decreto rige desde el 29 de diciembre de 2023, desregulando la economía, promoviendo la reforma laboral, derogando ayudas sociales e impulsando la "autorregulación" de la economía dejándola en manos de los empresarios argentinos.

Quién dice qué

El debate tiene lugar desde el 22 de noviembre, día en el que Javier Milei ganó las elecciones contra Sergio Massa (Unión por la Patria), pero se ahondó cuando el DNU se puso en vigencia. Sobre la posibilidad de establecer algunas modificaciones, Milei advirtió contundente: "No negociamos nada". Defendiendo a capa y espada el proyecto también declaró: "Por más que estamos haciendo un laburo fenomenal, cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, te pasa la factura".

En cuanto a la organización para debatir cada temática, se pidió a los Diputados que envíen hasta el viernes (5 de enero) las preguntas o consultas para cada una de las comisiones. Las conversaciones se darán tanto presencialmente como a través de Zoom, algo que la oposición denunció. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF) expresó: "Los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas", azorada por la metodología de trabajo libertaria advirtió: "No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas".

Paula Oliveto

En cuanto a Unión por la Patria (UxP) hay un hermetismo nada propio de la organización pero dejaron entrever que no tendrán la voluntad política de aceptar ni uno de los 664 de la Ley Ómnibus.

Ante las críticas por la metodología del tratamiento de la Ley, el mismo Espert sintió la necesidad de dar explicaciones: "No hay dudas que va a haber discusión y va a haber cambios de artículos, y en el seno de LLA", contradiciendo a Milei, expresó: "En Diputados, hay disposición a que se cambien artículos para que aliados conceptuales de esto, que pueden ser el PRO, parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal (HCF), puedan acompañar". Casi como de "mala gana" también advirtió: "Va a haber que escucharlos, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata el Congreso".