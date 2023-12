Seguridad, lo vale: Pato Bullrich, su adiós al PRO y los guiños que convencieron a Javier Milei

La reunión que mantuvieron el jueves el presidente electo Javier Milei y la ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, en la cual durante una hora y media ella le describió sus intenciones para tomar el control del Ministerio de Seguridad, fue la estocada final que dio para definir su salida del PRO y su corrimiento del ala de Mauricio Macri. Además, su jornada estuvo cargada de gestos redundantes para exponer que no será la secretaria de Trabajo, como esperaba su ex jefe político.

El principal mensaje como para transmitir certeza respecto a su cambio de perfil, lo hizo a través su cuenta de X cerca de la noche de ese mismo jueves: "Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de Pro Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura".

Javier Milei y Patricia Bullrich

Las demostraciones de Bullrich estuvieron cargadas de simbología relacionada a la cartera que aspira, la misma que condujo entre 2015 y 2019. "Está haciendo un sacrificio al volver a Seguridad y no especula", revelaron fuentes cercanas a ella a La Nación. "Patricia no es Pro, es ella. Ahora que Mauricio haga lo que quiera con el partido, que se arregle", revelaron.

"Si Bullrich es funcionaria de Milei, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio", expresó por su parte el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. "Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Rogelio Frigerio

Este mensaje ya había sido expuesto públicamente, cuando Patricia le confesó a Viviana Canosa su descontento con las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. "Yo no me someto a Mauricio Macri", fue frase que pronunció la periodista y que le habría dicho la ex candidata a presidenta.

Entre las demostraciones para definir su nuevo destino, se encontró una reunión que hizo Bullrich con la persona que Jorge Macri designó para controlar la Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Waldo Wolff. El encuentro fue público y fue reflejado por el dirigente a través de un tuit.

El tuit de Waldo Wolff en apoyo a Patricia Bullrich ministra de Seguridad.

"La Argentina que viene necesita orden, reglas claras y trabajo en equipo. La jerarquía y el aporte de la experiencia de Pato Bullrich son sumamente valiosas para esta etapa que viene. De esto y muchas otras cuestiones conversamos hoy", explicó en la publicación.

Al igual que su colega, Wolff también aprovechó para enfatizar en cada palabra la voluntad de que el destino de Bullrich sea Seguridad. Por otro lado, en su objetivo de que la provincia de Santa Fe tenga control de las fuerzas de seguridad federales, el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con Bullrich, en otro gesto que colaboró a apuntalar a la ex candidata de su espacio en la cartera que pretende durante el mandato de Milei.

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe.

"El problema de las fuerzas federales es de conducción. Tomaríamos responsabilidad nosotros sobre lo que pasa en las provincias de Santa Fe para desarrollar un despliegue más efectivo. Ese fue nuestro pedido, muy bien recibido por Patricia, que entiende del tema. No es una cuestión de cantidad, sino de tareas y conducción", precisó el mandatario provincial.

A su vez, Bullrich también se encontró con el gobernador electo de Chubut, Nacho Torres, y quien tomará el control del Ministerio de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz. "Hablamos sobre diversos temas relacionados a Chubut y de la necesidad de una agenda de trabajo coordinada donde la seguridad será un eje central para la reconstrucción de la Argentina", aseguró el mandatario.

El tuit del gobernador chubutense Nacho Torres en apoyo a Patricia Bullrich ministra de Seguridad.

De esta manera, Bullrich salió al cruce de aquellos que la mencionaron para hacerse cargo de Trabajo y ahora que vuelve a sonar en Seguridad, lo respalda a través de sus redes sociales. En la mañana de este viernes, inclusive, tuvo una reunión con familiares de un adolescente asesinado, en la que aprovechó para militar la baja en la edad de imputabilidad.

"Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia y en el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, que les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva", escribió.

Patricia Bullrich ya se puso el traje de ministra de Seguridad.

Quedan menos de 10 días para la asunción de Milei. Pato deberá seguir en carrera por sus aspiraciones, en el marco de una negociación en la que el PRO avanza a pasos agigantados sobre los puestos de poder que conquistó LLA.