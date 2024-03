Si hay casta, que no se note: limpiaron a la militante de 23 años que había sido designada en el RENAPER

Un despilfarro de dinero e irresponsabilidad política podrían ser dos de las frases con las que se podría calificar la designación de Geraldine Calvella para ser la titular de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La primera frase describe el escandaloso salario que iba a cobrar la mujer de 23 años, el cual llegaba a los 2 millones 700 mil pesos. La boleta de sueldo de Calvella fue filtrada en las redes sociales y los detractores de La Libertad Avanza salieron a cuestionar la designación de la estudiante.

Geraldine Calvella.

Irresponsabilidad política porque Geraldine no cuenta con experiencia comprobable para el cargo que iba a cumplir. En su propia cuenta de LinkedIn -que se encargó de eliminar- figuraba una sola experiencia como trabajadora: asesora política en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El RENAPER es un organismo importantísimo para la soberanía nacional que promueve la documentación de argentinos pero, más importante, de extranjeros que viven en el país. La tarea que se realiza diariamente en ese lugar, impacta luego en políticas públicas que se llevan adelante gracias a cifras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El recibo de sueldo de Geraldine Calvella al frente del RENAPER.

Cualquiera se imaginaría que, para semejante responsabilidad hay que tener un vasto currículum. Sin embargo, al gobierno libertario solo le bastó con que Geraldine fuera una férrea militante. En cuanto a la formación académica de Calvella solo hay una... e incompleta. En el mismo perfil laboral, se veía que hizo la carrera de medicina en la Facultad Maimónides durante los años 2021, 2022 y 2023. Obviamente, está sin finalizar.

Si hay casta, que no se note

Geraldine es una militante de la primera hora de La Libertad Avanza. Ayudó en la fiscalización de los votos durante los últimos comicios y expresó varias veces su apoyo al Presidente: "Argentina ya no es una opción para los jóvenes. Para nosotros, Milei es esa esperanza de no tener que irse lejos de la familia y para mis papás, Milei ya se convirtió en la esperanza para que su hija no tenga que comunicarse a través de una videollamada el resto de su vida".

¿Son esas actitudes las que la llevaron a tener un puesto de poder? ¿Pero no es lo que el gobierno de Las Fuerzas del Cielo venían a combatir? Es todo contradicción.

Guillermo Francos

Sin embargo, en las últimas horas se filtró la designación de otra persona del arca libertaria para el puesto en el RENAPER: "Desígnase con carácter transitorio, a partir del 15 de enero de 2024 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, al señor Damián Andrés Selem (D.N.I. N" 26.879.996) en el cargo de Director Nacional de Atención al Ciudadano de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior".

La nueva designación en el RENAPER

El contrato está firmado por el ministro del Interior Guillermo Francos, la mano derecha de Javier Milei y que muchas veces criticó al concepto que ellos mismos enarbolaron de "la casta política" que ahora tanto les cuesta sostener.