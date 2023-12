Sindicatos, la bomba que falta estallar: cuándo se movilizarán la CGT y la CTA en contra del megadecreto de Milei

Los sindicatos están en la mira: desde que el Polo Obrero se manifestó en Plaza de Mayo en contra del megadecreto de Javier Milei que propone la desregulación de la economía, la pérdida de derechos laborales y el libre mercado que generará ricos más ricos y pobres más pobres. La movilización convocada por sectores de izquierda tuvo un pedido transversal: que las fuerzas sindicales se pronuncien y así lo hicieron desde que se conoció el "DNU motosierra" del flamante presidente.

La motosierra de Milei

Las redes sociales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se llenaron de mensajes advirtiendo reuniones con los bloques peronistas y posibles paros nacionales. Sin embargo, nada está confirmado y todo se definirá en las próximas horas.

Durante la jornada de este jueves se manifestó Héctor Daer, referente de la CGT, que contestó incómodo la pregunta que comparó las nulas movilizaciones en el gobierno de Alberto Fernández con la que ahora se están gestando en el mandato de Milei.

Alberto Fernández, Héctor Daer y el resto de la central obrera

Un poco indignado, contestó: "Durante cuatro años no se tocaron derechos, no se regaló Aerolíneas, no se privatizaron empresas públicas, no se destruyó el salario a través de una devaluación vergonzosa que es una transferencia directa. Por eso no hicimos nada". Efusivo continuó: "A partir de ayer no solo hay un ajuste devaluatorio, sino que están destruyendo las instituciones republicanas que tiene que ver con el ejercicio democrático".

Pablo Moyano

Unas horas antes, Daer había hablado con Jorge Rial en el programa "Argenzuela", donde expresó: "Tenemos que analizar si no estamos enfrente de una provocación. Debemos exigir que se retrotraiga el DNU en términos políticos y también lo haremos judicialmente. No puede hacer lo que hizo, es autoritario y anticonstitucional". Parece haber un solo mensaje, bastante claro: "No es la casta. Al ajuste lo paga el pueblo" y contra esto están evaluando convocar a paro nacional, la CGT huele a paro nacional.

Desde adentro del sindicalismo se debatirán dos posturas claves en la sede de la UOCRA, en una reunión convocada a las 18 horas de este 21 de diciembre de 2023. Por un lado está la facción que pedirá cordura y mesura con la intención de resguardarse de supuestas "provocaciones"; desde esa línea, se pide esperar a que el DNU se eleve a discusión en las Cámaras del Congreso.

Sindicatos en paro y movilización

Por otro lado, están los sindicalistas como Pablo Moyano que proponen marcha y movilización para resguardar a la clase media y baja de los tarifazos además de expresar el rotundo reclamo por las maniobras políticas gubernamentales de Milei que van por todo. Desde la CGT ya anunciaron: "Vamos a revertir lo de las obras sociales, eso casi seguro". Dentro de la misma línea propusieron: "La postura mayoritaria sigue siendo la de mantener la prudencia y esperar la reacción del Congreso". Al momento están trabajando codo a codo con el abogado constitucionalista Alberto García Lema que despeja dudas y fomenta una formación idónea en el tema.

La CTA ya tomó acción

La performance sindical tendrá lugar ocupando el espacio público en Plaza de Mayo pero también a lo largo y a lo ancho del país. La movilización tendrá lugar desde las 11 de la mañana el 22 de diciembre de 2023. Allí se prometen asambleas y ollas populares que marcarán la línea política que va en contra de los ajustazos y decretazos de Javier Milei.

CTA en plena movilización

Pero un día antes, la CTA se reunirá con el bloque de Unión por la Patria con el objetivo de dialogar con diputados y senadores para dilucidar cuál será el camino que se tomará desde el sindicato y sumando también a las centrales obreras. Luego de esa reunión, se convocará a una más íntima a las 15 horas en la sede de Mitre 744 donde funciona el sindicato para marcar y organizar las líneas de acción.