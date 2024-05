"Sindigarcas que paran el país": la reacción del Gobierno frente al segundo paro general de la CGT

A raíz del paro general promovido por la CGT, que cuenta con la adhesión de las dos CTA, algunos dirigentes del actual Gobierno salieron a cuestionar la medida de fuerza que busca protestar contra la ley de Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que obtuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados y comenzaron a ser tratados en las comisiones del Senado de la Nación, y conta las políticas de ajuste que lleva a cabo el presidente Javier Milei desde hace cinco meses de manera ininterrumpida.

Uno de los primeros en alzar la vos había sido el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su última conferencia de prensa tildó a la CGT de ser "fundamentalistas del atraso". Además, remarcó que "a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día". Pero este jueves, en medio de la segunda protesta que realizan los dirigentes sindicales en cinco meses, el diputado oficialista José Luis Espert utilizó las redes sociales para, directamente, lanzar insultos a diestra y siniestra.

A través de un mensaje en su cuenta personal de X, el economista apuntó con dureza contra los gremios que frenaron las actividades este jueves: "Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco". Vale aclarar que el legislador viene de tildar de "simio" a Pablo Moyano por impulsar el rechazo a la Ley Bases en el Senado.

El polémico tuit de Espert

En pocas palabras, Espert publicó en las redes sobre el hijo de Hugo Moyano: "Ojalá que al simio éste no se le cumpla el pronóstico. Las dos leyes, Bases y el Paquete Fiscal, son para la gente, los ciudadanos. Justamente para liberarlos de las cadenas de estos sindigarcas". Otra de las funcionarias de Milei que se pronunció sobre el paro fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que además de encargarse de su cartera también ejerce por momentos el rol de vocera del oficialismo.

Primero cuestionó el paro a través de su cuenta de X: "HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS". Luego, dio una entrevista para su medio favorito, TN, donde aseguró que el paro "no tiene ninguna contundencia" y sostuvo que "todo va a estar abierto".

Hay que aclarar que el acatamiento al paro de ATE promedia el 97% en todo el país. También adhirieron los siguientes rubros: Transporte público; Transporte aéreo (Las aerolíneas advierten una pérdida aproximada de US$ 62.000.000 por la cancelación de vuelos); Escuelas y universidades; Bancos públicos y privados; Atención en dependencias públicas; Alimentación, Luz y Fuerza, textiles, UOM, SMATA y Transporte de mercadería.

Patricia Bullrich y su reacción al paro general

De todas maneras, Bullrich advirtió: "Creo el paro no tiene ninguna contundencia, todo va a estar abierto. La contundencia es de la gente que quiere trabajar. Vemos empresas que están siendo bloqueadas, como plaza logística en Pacheco, o Puerto San Martin, en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí está yendo gendarmería y la prefectura. La idea es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso la pueda interrumpir".

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se solidarizó con los trabajadores que perderán el presentismo por no poder acudir a prestar servicios a causa del paro de actividades convocados por las centrales obreras."Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro", señaló el ministro a través de su cuenta de "X".

Caputo y su mensaje frente al paro de la CGT

En el posteo añadió: "Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad". Caputo afirmó que "la gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos". "Sigamos confiando, estamos por el buen camino", concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.