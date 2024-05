Santiago Cúneo explotó contra Karina Milei: "Es una loca desquiciada, demente, psiquiátrica"

Si hay alguien que batalla culturalmente en contra de las políticas económicas de Javier Milei es el periodista Santiago Cúneo que, muy fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, definió al conjunto de funcionarios de La Libertad Avanza que está en sus antípodas ideológicas.

Mucho se dice y poco se sabe sobre la íntima relación que mantuvieron Cúneo y el presidente Javier Milei. Sin embargo y muy de a poco, el periodista de bases peronistas cuenta los secretos mejor guardados del Presidente.

Javier Milei

Llama mucho la atención que ante las palabras de Cúneo hay un silencio de tumba desde el gobierno de Las Fuerzas del Cielo. Lo cierto es que el conductor de 1+1=3, dio un golpazo en los escritorios de Laca Stream donde dio definió en pocas palabras a tres funcionarios del actual gobierno: Karina Milei, secretaria general de Presidencia, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y Santiago Caputo, ministro de Economía y funcionario acérrimo de Mauricio Macri.

Cúneo disparó sin temor: "Victoria Villarruel es una pobre piba, empleada de Alfredo Astiz", dijo sobre la vicepresidenta que aboga por la libertad de represores en Argentina.

Cuando llegó el turno de la hermana del presidente, la definió en cuatro palabras: "Una loca desquiciada, demente, psiquiátrica" y, sobre el ministro de Economía disparó: "Santiago Caputo, un corrupto interminable", expresó y contundentemente definió: "Los quiero a todos presos".

"Kicillof no es deshonesto"

Sobre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof tuvo mejores palabras aunque no comparte del todo el proyecto que lleva adelante: "Yo a Kicillof hoy le tengo la comprensión de alguien que se levanta a la mañana y que no sabe tapar agujeros", dijo y opinó que no es igual que el gobernador mendocino Rodolfo Suarez "que llamó a la secesión".

Axel Kicillof

Sin embargo, Santiago Cúneo hizo una fuerte crítica al gobernador kirchnerista: "Está equivocado en su reacción, porque él no es deshonesto, no tiene la deshonestidad de la basura del gobernador de Mendoza que es alguien que llamó a la secesión de su provincia".

Cúneo amplió: "Kicillof es otra cosa. No comparto que haya trasladado el ajuste a los bonaerenses, así no se comporta un gobernador peronista, debe hacerse cargo de enfrentar al gobierno nacional, pero lo considero dentro del campo nacional y, obviamente, no voy a criticar a un tipo que está tratando de sostener desde la trinchera este acto criminal de entrega", para terminar Cúneo usó una humorada irónica para marcar su postura: "Lo que sí le sugiero es que se haga peronista".