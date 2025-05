"Te tiran gas para que no saques fotos": el fotógrafo detenido expuso el accionar de las fuerzas bajo las órdenes de Bullrich

Luego de una nueva jornada de represión a los jubilados y periodistas, el fotógrafo Tomás Cuesta reveló cómo fue su detención el último miércoles y reflexionó qué la razón por la cual apuntan contra los trabajadores de prensa durante los operativos es para evitar que se registren las habituales irregularidades en los operativos. Además señaló que deben ir con máscaras y cascos porque les tiran gas pimienta para que no trabajen y que fue una decisión que se tomó tras la agresión a Pablo Grillo.

"Hay una cosa que molesta mucho cuando filmamos y documentamos el accionar de cómo detienen y trabajan. Se sienten muy observados e inseguros y reaccionan de esa manera", afirmó Cuesta en declaraciones a Futurock. "Como que no les gustaba que esté filmando cómo detenían a un jubilado por cualquier irregularidad que pueda tener esa detención, que queda registrada", explicó después.

El fotógrafo fue brutalmente detenido el último miércoles, con agentes de seguridad que lo golpearon, tiraron al piso y le pusieron una rodilla sobre el cuello, como al norteamericano George Floyd, sin que él hubiera mostrado indicio alguno de resistencia. "Veo muchas veces situaciones evitables. Lo que me pasó ayer era completamente evitable: yo tenía la credencial colgada, nunca solté la cámara. Y así ves mil situaciones", relató el trabajador ante Urbana Play.

Por otro lado expuso que las detenciones del último miércoles fueron "una vez ya terminada la violencia". "Entran a la Plaza de la Policía Federal a ir agarrando gente que, intuyo, tenían alguna razón ellos, pero después caen en la volteada otras personas y no se entiende bien", indicó Cuesta. "Quizás, no sé, por una cuestión de improvisación o de tener x cantidad de detenidos, llevan a situaciones en las que no eran personas violentas las detenidas", agregó en ese sentido.

El trabajador de prensa también confesó cómo cambió todo el ataque que recibió su colega Pablo Grillo, a quien le fracturaron el cráneo con una cápsula de gas lacrimógeno durante una represión al mando de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. De acuerdo a la reconstrucción, todas las pruebas indican que el autor del disparo fue el cabo Héctor Jesús Guerrero.

"Lo de Pablo es terrible y nos instó a todos a empezar a usar casco, tener los ojos cubiertos. Es muy importante que tomemos esas medidas, pero a veces es medio fuerte porque uno está todo equipado para que no le pase nada y el jubilado no tiene ni la máscara ni el casco ni nada", describió Cuesta. "Yo voy siempre con máscara. Para que no saques la foto te tiran gas pimienta en la cara. Es así de simple", finalizó.