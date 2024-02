Tierra del Fuego se suma a la guerra contra Milei: "Vamos a paralizar la producción de petróleo"

En medio de la tensión con Javier Milei por el recorte de fondos de coparticipación y a la espera de que los gobernadores patagónicos se reúnan este martes por la tarde en el Senado en busca de sumar volumen político a su reclamo, Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, confirmó que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas este miércoles en apoyo a la demanda de su par de Chubut, Ignacio Torres. "La vamos a paralizar por un día", avisó.

Gustavo Melella, gobernador en Tierra del Fuego

De esta manera, Tierra del Fuego se suma a la amenaza de de Chubut con frenar el envío de petróleo y gas a todo el país. "Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella a Télam.

El mandatario también sostuvo que el país atraviesa "momentos muy duros y complejos" y le pidió a Milei "parar la pelota porque no es tiempo de malevos". "Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación. El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso", afirmó y agregó que se votó "una Argentina de paz y no una de enfrentamiento".

Para Melella, lo que se hace con Chubut es "poner en jaque a una provincia recortándole fondos", porque "los fondos no se le recortan a un gobernador". El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego", insistió y advirtió que Torres llegó al cargo "con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque". "¿Cómo no va a reaccionar?", avisó.

Javier Milei

Y avisó: En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores". "Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente", concluyó Melella. A pesar de que la fecha límite es el miércoles, tal como lo anunció Ignacio Torres, la Patagonia busca trascender los límites regionales y representar a todas las jurisdicciones.

Para ello, este martes se llevará a cabo una reunión clave de los gobernadores patagónicos mientras escala el conflicto con Nación. "Somos 600.000 habitantes, pero representamos mucho más. Las provincias patagónicas terminamos hermanadas en una pelea estéril que no debería haberse dado. El 7 de marzo tenemos la oportunidad de sellar un parlamento patagónico, para hermanar a las provincias del sur", había afirmado el gobernador Torres este lunes.

Nacho Torres, gobernador de Chubut

El chubutense lo acusó de recibir a cambio el aval para canjear la deuda. La Legislatura local le otorgó a Torres facultades para avanzar en el reclamo contra el Gobierno nacional con todas las herramientas disponibles. Incluso, la de "cerrar la válvula" para cortar el suministro de gas y petróleo o no vender los recursos de la pesca.