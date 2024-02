Todos contra Jony: la guerra entre Lapegüe y varios periodistas de TN contra Viale por algunos "privilegios"

Jonatan Viale no la viene pasando para nada bien y, al parecer, hay cosas que se le escapan de las manos en su nueva casa: la señal de Todo Noticias (TN). Meses atrás, el periodista terminó de la peor manera su relación laboral con LN+. Dicen las malas lenguas que lo que hizo estallar la bomba que terminó dinamitando el trabajo de Viale en La Nación fue el juicio que le inició Marcelo Tinelli por haberlo vinculado al juego clandestino y nada más y nada menos que al narcotráfico.

Jonatan Viale junto a su padre Mauro, en una de las pocas fotografías que tienen juntos

💣 Bombita. Tinelli expresó en aquella oportunidad: "Hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente". En caso de ganar el juicio, Jony deberá pagar 60 millones de pesos por daños y perjuicios que serán donados al Hospital Garrahan.

Cuando se quedó sin trabajo, se dijeron muchas cosas sobre Viale: por ejemplo que "no quisieron renovarle el contrato", que en La Nación "no lo querían más", que no se llevaba bien con el periodista Eduardo Feinmann y que esa relación ya era insostenible.

Eduardo Feinmann y Jony Viale ya no se podían ni ver

Pero el pase de Viale a TN -canal del grupo Clarín- no resultó para nada reparador para el periodista que entrevista asiduamente al presidente Javier Milei. Es que desde LAM, programa de chimentos que conduce Ángel de Brito, contaron el detrás de cámara de Jony con sus nuevos compañeros de pantalla: al parecer, todos en TN tienen la peor de las ondas con el hijo de Mauro. Primero y principal, porque el periodista llegó haciendo pedidos y privilegios que, al parecer, no se le dieron a ningún otro comunicador de la cadena: "El desembarco de Jony Viale parece que no fue bien visto por muchos de sus compañeros", dijeron las angelitas en LAM.

Jonatan Viale desembarcó en TN y lo recibieron con la peor de las ondas

Los que están más dolidos por la situación son "los históricos" de TN que, según el panel de De Brito, habrían "puesto el grito en el cielo ya que compraron un telepronter especialmente para él cuando esta modalidad nunca fue utilizada por el canal", un aparato casi obsoleto que muestra las líneas que se deben decir en orden, algo que solo usan aquellos que tienen mala memoria o quienes tienen que decir exactamente un discurso, que no puede tener errores.

Pero esto no quedó ahí: "Otra de las cosas que sacaron de las casillas a los compañeros de Viale es que habrían comprado para él un micrófono exclusivo con un estuche que lleva su nombre y, de esta manera, es el único con micrófono propio".

Javier Milei y Jonatan Viale

La indignación, sin embargo, tiene que ver con los privilegios de "casta periodística" que Jony consiguió apenas llegado al canal: "Lo mismo pasó con un escritorio que hicieron exclusivo para Jony. También se quejan porque dicen que tiene prioridad con las entrevistas". El enojo se resume en una frase: "Los periodistas históricos de TN se sienten descuidados y desatendidos".

Y, si se habla de un "histórico" de TN, se habla de Sergio Lapegüe que viene luchando con uñas y dientes para mantenerse en la pantalla. De hecho, durante 2020 inició una serie de transmisiones en sus redes sociales que luego se transmitían por TN, mostrándolo en las peores condiciones cuando había contraído Covid 19, hasta su recuperación de la enfermedad.

El más indignado de toda la situación es Sergio Lapegüe

Sobre el mismo Lapegüe, las angelitas relataron: "Es el que está más enojado" y añadieron: "Él está en el ojo de la tormenta porque el rating de su programa bajó muchísimo y, el último viernes, Antonio Laje (en La Nación +) midió más que él".

Al parecer, si Lapegüe no se pone las pilas, terminará en las mismas condiciones que su par Viale: "No informa y que se toma todo muy a la ligera. No le da la seriedad que necesita la pantalla de un noticiero. El tema es que si no hace la diferencia, el canal corre el riesgo de quedar tercero en el rating detrás de C5N y La Nación +", expresó el séquito de angelitas de De Brito.