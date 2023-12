Va haciendo las valijas: Alberto le aceptó la renuncia a todo su gabinete con la mirada puesta en España

A días de finalizar su cargo como presidente y dejar el país en manos del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, Alberto Fernández dio su último paso administrativo y aceptó la renuncia de todos los integrantes de su Gabinete. De esta manera y a través de 20 decretos, el mandatario saliente dio curso a las dimisiones de sus funcionarios, las cuales se harán efectivas a partir de este domingo, 10 de diciembre, día de la asunción del libertario.

Alberto Fernández dejará el cargo el 10 de diciembre

Para ser precisos, el jefe de Estado aceptó de manera anticipada las renuncias del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; del canciller, Santiago Cafiero; y de los ministros de Economía, Sergio Massa; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

También hizo lo propio con el ministro de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; de Transporte, Diego Giuliano; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y avaló la salida del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En todos los decretos, Fernández le gradeció a los funcionarios "los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo". Cabe recordar que días atrás, el mandatario había ido aceptando de manera paulatina las renuncias de los integrantes de su gobierno, pero de segunda y tercera línea, por lo que con la salida de los ministros se termina de concluir con esa parte del procedimiento de salida de la gestión del Frente de Todos.

Aceptó la renuncia de todo su gabinete

El futuro de Alberto sigue siendo una incógnita, aunque medios europeos ya lo vincularon con varias propuestas laborales en España. "Recientemente, el todavía presidente de Argentina, Fernández, develó su intención de afincarse en España, donde asegura que tres universidades le han hecho ofertas como profesor", informó el medio español El Mundo en una nota titulada "Alberto Fernández se muda a España con su familia 'woke' y su admirado Sánchez".

Sin embargo, el mandatario español no tardó en desmentir esta información y negó que exista la posibilidad de que el hincha de Argentinos Juniors sea su asesor en el Gobierno después del 10 de diciembre, más allá de confirmar que ya está al tanto de que se mudará a España después de entregarle la banda presidencial a Milei. Vale mencionar que había sido el propio Alberto Fernández quien habló sobre sus planes de vivir en el país europeo en una entrevista en El País, Fernández.

De hecho, en diálogo con el medio español había revelado que tuvo "algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases". "Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer", contó.

Lo cierto es que el presidente saliente se despidió el miércoles de todos los trabajadores de la Casa de Gobierno y a pesar de los elevados índices de pobreza, indigencia e inflación con los que deja sumergidos al país, afirmó que deja una Nación "en marcha" y "funcionando". "Me voy por la misma puerta que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de donde salí, con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo", dijo.

El brindis del presidente saliente en Casa Rosada.

De esta manera, Alberto sostuvo que dejará sus funciones "con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando". "Nada de lo que logramos lo hubiéramos podido lograr sin el apoyo de cada uno de ustedes, de los que están aquí", destacó, señaló que está dejando "un país en marcha" y cerró: "Milei no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19 mil millones de dólares y al otro 18.000″, como le pasó a él,