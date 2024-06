Valdés habló por primera vez de la búsqueda de Loan: "Es una posible causa de trata"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señaló este lunes que, en relación a la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, ya se puede "hablar de una posible causa de trata" y dijo que desde la provincia pusieron "toda la fuerza para buscarlo y encontrarlo".

"Hablé con Patricia Bullrich, creemos que podemos hablar ya de una posible causa de trata y vamos aponer todos nuestros recursos a disposición. No descartamos absolutamente nada de la investigación", afirmó.

Cabe resaltar que el gobernador sólo se pronunció el fin de semana sobre el caso que conmueve al país y lo hizo para aclarar que era falso un audio que le adjudicaron en las redes sociales en el que hablaba del costo político de la desaparición del pequeño.

💣Bombita: en el audio, que según el gobernador fue realizado con inteligencia artificial para perjudicarlo, se lo escucha decir: "Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte. Dejá de joder y que caiga alguien, cinco días lidiando con esto".

"Quiero destacar el trabajo que se viene haciendo del Ministerio de Seguridad y Policía de Corrientes para que aparezca Loan. Hemos puesto toda la fuerza del estado para buscarlo encontrarlo con vida y seguimos investigando", se jactó.

"No vamos a descansar hasta que no tengamos la posibilidad de encontrarlo, saber qué paso y poner a disposición de la Justicia a quienes tuvieron algo que ver", aseveró, al tiempo que agradeció "la colaboración de un montón de fuerzas" que fueron a Corrientes y al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Valdés indicó que "el grupo de buzos argentinos sigue trabajando", mientras que destacó la colaboración de Policía Científica y Gendarmería Nacional, entre otras fuerzas, a la vez que dijo: "Rastrillamos cerca de 30 mil hectáreas alrededor de la zona del hecho. Se encontraron pistas, pero, lamentablemente, sin dar con el paradero de Loan".

"No vamos a bajar los brazos y a seguir investigando para llegar a la verdad y saber qué pasó", aseveró, y luego señaló: "Hay audios míos que no son reales, fueron adulterados, repudio este tipo de maniobras. Creemos que es necesaria la participación de la Justicia Federal".