Villarruel habló de sus diferencias con Javier Milei y reveló el curioso apodo que le puso: "Pobre jamoncito"

Luego de las versiones que indicaban que su vínculo con el presidente Javier Milei se había terminado de quebrar después de que incluyera el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en la sesión especial del Senado, donde finalmente fue rechazado, la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio y aseguró que a pesar de las visibles diferencias, su relación con el mandatario "está bien". "Somos dos personas que se complementan, él es vehemente en la vida pública y yo soy al revés, soy más templada en la vida pública; en privado soy extrovertida y él es más tranquilo", manifestó la abogada.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel en el Congreso

Villarruel, como casi todos los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), le brindó una entrevista a TN de la mano de uno de los periodistas fetiche de este Gobierno: Jonatan Viale. Allí, habló de todo: se diferenció de Milei sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el Interior, contó que se enteró "por los medios" de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema y habló del vínculo que mantiene con el mandatario y su hermana, Karina Milei.

De hecho, sobre esta última aseguró que tiene un "fuerte carácter" al igual que ella y, entre risas, reveló el apodo que tiene el economista en la intimidad: "Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre 'Jamoncito'". En otro tramo de la entrevista, la vicepresidenta sostuvo que nue no está de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de Seguridad Interior, tal como lo dispusieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.

Firme en su postura, Villarruel señaló: No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos". Además, explicó que "el plexo legal no permite" que un agente del Estado lucha contra el terrorismo con la legislación vigente.

Esto -señaló- debido a que "los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior". En caso de modificarse la ley, dijo que el Estado debe respaldar las acciones de las Fuerzas Armadas y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas. "En caso de repeler el terrorismo, narcoterrorismo o cualquiera de las nuevas amenazas, los militares van a tener el respaldo estatal en la orden que se les está impartiendo", remarcó.

Y agregó: "Sino pasa lo que pasó después en los 70′: un gobierno democrático que había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados. Incluso, hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que Videla o Massera". Por otro lado, apuntó contra José Luis Espert por haber llamado a una rebelión fiscal. "A la gente la rebelión fiscal le importa cero. No pueden pagar los impuestos porque no tienen plata. Pero como funcionario público no puede llamar a la rebelión fiscal", indicó.

Javier Milei y Victoria Villarruel

Luego lo calificó de "petardista" por sugerir que ella quería "desestabilizar" al Presidente. Sobre lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella, dijo: "Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa".

Y agregó: "El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia. Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella".

El resto de las frases de Villarruel