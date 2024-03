Villarruel insistió que "no fueron 30 mil" los desaparecidos, apuntó contra Estela de Carlotto y denunció amenazas

El domingo, Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia, el Gobierno reafirmó su postura negacionista y abrió un nuevo frente de batalla al insistir a través de las redes sociales con la idea de que "no fueron 30 mil" los desaparecidos durante la última dictadura militar. Entre los mensajes que los funcionarios esparcieron a través de la plataforma "X" se destacaron varios de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien arrancó afirmando: "Los DDHH son para Todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. #NoFueron30000".

Junto a aquel mensaje, la abogada de familia militar compartió un video elaborado por Casa Rosada en el que se hacía foco en la idea de la "Moria completa" y la reparación de los crímenes perpetrados por organizaciones guerrilleras en los años 70. Y provocadora, también apuntó contra Estela de Carlotto por los dichos de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo contra el presidente Javier Milei: "Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también". En la misma postura se ibicó el vocero, Manuel Adorni: "Parece que hay algunos que no se enteraron de que al presidente Milei lo votó el 56% de los argentinos".

En su respuesta contra Estela de Carlotto, la vicepresidenta volvió a utilizar su costado incitador y usó unas vez más el hashtag "#NoFueron30000″. Cabe remarcar que la referente de Derechos Humanos había calificado a Milei como "un extraño personaje" y había pedido a la multitud que la escuchaba en Plaza de Mayo que hiciera "algo para que cambie o se vaya rápido, una de dos". "Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional", había lanzado De Carlotto en su intervención durante el acto del Día de la Memoria.

Villarruel apuntó sus cañones a Estela de Carlotto

En otra línea, la titular de Abuelas aseguró que los "principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes". "Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo ¡ya!", resaltó. Además, añadió: "Seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López". A su vez, de Carlotto pidió por una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas.

Lo cierto es que los tuis de Villarruel, sobre todo su firme ataque contra de Carlotto, le valieron cientos de críticas y, según denunció por la misma vía, amenazas de usuarios anónimos. "El amor vence al odio... mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años de relato único. Solo les queda el insulto, los argumentos y la verdad histórica están de este lado", posteó la vice.

La vicepresidenta denunció amenazas en las redes sociales

Junto al mensaje, subió capturas de mensajes de distintos usuarios deseándole la muerte para poder "escupir en su tumba". "Más amenazas, más violencia y el vacío e impotencia de un sector que se creyó el dueño de nuestro pasado y nuestros DDHH", denunció la funcionaria al compartir una segunda tanda de screenshots.