La verdad detrás de la violenta reacción de Casero con Trebucq: "Pepe Ochoa le hizo un comentario"

Luego de que Alfredo Casero volviera a protagonizar un polémico momento frente a las cámaras, en relación al enojo que manifestó antes de irse del streaming Bondi, donde era entrevistado por Esteban Trebucq, el periodista salió a aclarar qué fue lo que le molestó al humorista. Según explicó, los ruidos detrás de cámaras y los comentarios en particular del especialista en espectáculos Pedro "Pepe" Ochoa, lo sacaron de sus casillas.

"Casero se enojó cuando 'Pepe' Ochoa le hizo un comentario, que interpretó como soez. Hablé con Pepe, está todo bien, me llamó y me pidió disculpas", reveló "El Pelado" en una nueva edición de su programa Tremenda mañana. Al mismo tiempo, respaldó al ex Cha cha cha por la reacción que tuvo, más allá de que no es la primera vez que comete este tipo de acciones disruptivas en vivo. "Alfredo estuvo bien, tiene razón", afirmó Trebucq.

Por otro lado, también señaló que el humorista venía de hacer un esfuerzo muy grande en relación a la operación que tuvo de caderas meses atrás. "Lo respeto por varias cuestiones, pero me enteré que se vino manejando desde Gualeguaychú para hablar con nosotros, con una gamba mal", detalló. Al mismo tiempo explicó que las condiciones de Bondi también atentaron a que se produzca el desenlace. "Este es un lugar muy ameno, cálido y con mucha tecnología. Hay 10 cámaras, está muy bien iluminado y muy buen sonido. Pero no deja de ser un espacio estrecho", indicó el conductor.

Alfredo Casero no pudo controlar su ira

"Acá hay un intercambio de programas, y los chicos que nos siguen entran hablando, pasa siempre. Había bullicio", describió. "A algunos les molesta más y a otros menos, a mí me parece que hay que mantener el silencio y lo pedí, por respeto al invitado, sea quien sea, para que la persona pueda expresarse con tranquilidad", agregó enseguida.

El último martes, Casero se levantó y se fue del aire de Tremenda mañana. "Che, yo no puedo hablar. Hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo, y si hablan me voy a la mierda", lanzó el actor. "No, estoy hablando al pedo. Si me invitan al pedo", sumó antes de salir de cámara. En ese momento Trebucq avaló el enojo: "No, vení, Alfredo. Yo te estoy respetando". Pero la respuesta de Casero fue tajante: "No, vos te lo bancás".