Recalde responsabilizó al feminismo y al peronismo de que los hombres libertarios no tienen relaciones sexuales

Increíble pero cierto: cuando la sociedad empezó a entender la corriente adolescente -y misógina- de los autodenominado incels (involuntary celibate o en español célibe involuntario), el gobeirno de La Libertad Avanza dio sobradas muestras de que este tipo de hombres también superan las edades jóvenes. Fue a través del ¿humorista? Diego Recalde que dieron una muestra empírica de que se puede ser incel incluso casi llegando a la edad anciana.

En una de sus columnas que se volvieron tradicionales en el espacio de Esteban "el Pelado" Trebucq que Recalde responsabilizó al feminismo y de paso al peronismo de que muchos varones no puedan tener relaciones sexuales.

Diego Recalde

Es esta línea filosófica la que siguen los jovencitos incels: la teoría culpabiliza al avance de los movimientos feministas en cuanto y en tanto son rechazados "sistemáticamente" por las mujeres. Hay además entre esta línea de pensamiento otra teorización: que el 80% de las mujeres se ven atraídas por el 20% de los hombres por lo que el resentimiento y el odio hacia las mujeres crece de manera constante.

Los incels tienen rasco psicológicos evidentes: baja autoestima, consumo de pornografía violenta, una fuerte dependencia emocional respecto a las mujeres que tienen cerca y un aislamiento social que se contrarresta con una fuerte presencia en redes sociales.

Emmanuel Danann, condenado a cumplir tareas comunitarias por violencia de género, junto al incel más antiguo

Así las cosas, el grupo de incels instalado en la sociedad moderna, no se cuestiona nada: ni los modelos patriarcales de cultivar relaciones sexoafectivas sanas, ni la violencia simbólica que ejercen como varones sobres las mujeres y sobre todo desconocen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que es lo que en primera instancia busca el movimiento feminista. Todo lo contrario: eligen el camino más fácil que es responsabilizar a las mujeres por no acceder a tener relaciones sexuales con ellos.

Es en esta línea en la que habló el incel Diego Recalde que ya tiene 55 años: "El peronismo les robó a los chicos lo más importante que tienen en su vida a esa edad, que es la posibilidad de coger , para decirlo en términos crudos", explicó mientras Sol Simunovic -la única mujer en el panel- le cuestionó: "Pero Vicky Tolosa piensa otra cosa"; ella hacía referencia a los dichos de Victoria Tolosa Paz que expresó en una entrevista con Pedro Rosemblat donde dijo que "en el peronismo se coge".

Diego Recalde, el incel más antiguo

"Bueno, no, al contrario. Cuando Vicky Tolosa les dijo 'en el peronismo siempre se garchó', era para -no fue un comentario inocente- recordarles que con el peronismo antes sí", admitió el incel más entrado en edad de toda la red y siguió: "El peronismo depreció tanto la moneda que hizo que un salario mínimo se fuera a 130 dólares".

En la misma línea, siguió ante la mirada de Trebucq que no podía creer lo que oía: "El pibe qué empezó a ver ahí... dos cosas: que no se iba a poder independizar. Básicamente vos te vas de la casa de tus viejos para poder garchar en paz. Es así. Dependés de los horarios de tus viejos que si entran, que no entran", dijo Recalde excitado.

Diego Recalde

Como si esto fuera poco, dio clases ejemplificadoras de lo que significa ser un incel: " Porque llevar una mina al telo con el feminismo se hacía prácticamente imposible. Era sinónimo de acoso ", dijo y siguió: "Cualquier cosa que proponías que tenía que ver encima con algo hermoso como es tener relaciones sexuales pasó a ser acoso y pecaminoso".

A las claras está que Diego Recalde también es un célibe involuntario y que no tiene ni la más pálida idea de qué es el consentimiento: "Los pibes empezaron a ver que eso que es lo primero que salen a buscar cuando salen al mundo, el peronismo se los había sacado y se la cobraron muy cara a los peronistas no votandolos. Les robó el garche", dijo sacado y a los gritos.