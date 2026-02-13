Primer caso de sarampión de 2026: un joven infectado tras un viaje internacional activó los protocolos de emergencia

La noticia llegó como un eco de otro tiempo: el sarampión volvió a encender las alarmas. El Instituto Malbrán confirmó el primer caso del año en la Argentina, un hombre de 29 años residente en la Ciudad de Buenos Aires que había viajado por Asia y Oceanía. La respuesta fue inmediata: el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica a todas las jurisdicciones. Según el parte oficial, la medida busca "brindar información actualizada a los equipos de salud jurisdiccionales, fortalecer la vigilancia epidemiológica local, el diagnóstico oportuno y las coberturas de vacunación".

Primer caso de sarampión en Argentina en 2026

El paciente comenzó con síntomas el 9 de febrero y consultó al día siguiente. Pero antes -cuando aún no sabía que estaba enfermo- circuló por distintas localidades: participó de un evento en Azul, visitó General Pacheco y mantuvo encuentros con amigos y familiares. Hoy permanece aislado junto a su núcleo conviviente. La investigación reconstruyó el origen del contagio: contacto con un caso positivo durante un vuelo entre Manila y Sídney el 27 de enero.

Ese antecedente ya había sido informado al país y estaba bajo seguimiento epidemiológico. Desde entonces, equipos nacionales y provinciales trabajan en la búsqueda de contactos y en acciones de bloqueo para evitar una cadena de transmisión silenciosa. El sarampión no es una gripe fuerte: es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves. Fiebre alta, manchas en la piel, tos, conjuntivitis y secreción nasal son las señales clásicas.

La única barrera real es la vacuna. Durante el último año se notificaron 247.623 casos confirmados en el mundo. En América hubo 14.891 en 13 países, 32 veces más que en 2024. Y en las primeras semanas de 2026 ya se registraron más de mil contagios. Aunque la Argentina mantiene el estatus de país libre de sarampión, el propio Ministerio advierte que la situación internacional configura "un escenario de alto riesgo de reintroducción".

La alarma no se explica solo por el virus sino por la protección social debilitada. La cobertura vacunal está por debajo del umbral de seguridad: el 82% recibió la primera dosis y apenas el 46% la segunda. El estándar internacional exige al menos 95%. Ese vacío inmunitario convierte a cada viajero en una posible puerta de entrada. El ministro bonaerense Nicolás Kreplak advirtió: "Equipos de epidemiología, seguimiento y vigilancia bonaerense ya se encuentran realizando la investigación de contactos, bloqueo y control de vacunación en Azul y Tigre, distritos que la persona declaró haber transitado. Es muy importante que todos y todas estemos vacunados".

Los organismos internacionales coinciden: el 78% de los casos confirmados en 2025 correspondió a personas no vacunadas. El Ministerio recomienda consulta inmediata ante síntomas compatibles y aislamiento preventivo. Pero la amenaza real es invisible: el sarampión contagia antes de aparecer.