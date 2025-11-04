Juana Viale y Marcela Tinayre, enfrentadas: el motivo del fuerte distanciamiento que sacude a la familia de Mirtha Legrand

Juana Viale heredó el lugar de su abuela en los almuerzos televisivos y está a la altura con un buen rating. Sin embargo, mientras su vida laboral está en el mejor momento, no sería lo mismo en el ámbito familiar; y es que en los últimos días corrió el rumor de una fuerte pelea con su madre, Marcela Tinayre, que habría quedado al descubierto tras su llamativa ausencia en el festejo de cumpleaños número 75 de la conductora.

Fue en Intrusos que Adrián Pallares contó detalles de la tensión familiar: "El 31 de octubre, Marcela festejó su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Estaba su mamá, su nieto, Ámbar... pero no estaba Juana", señaló, dejando en claro que el faltazo no pasó desapercibido.

Mirtha Legrand no se perdió el cumpleaños de Marcela Tinayre, como si lo hizo Juana Viale

Sin dudas, la familia de Mirtha Legrand es tema de conversación y más cuando hay peleas de por medio. En este contexto, Rodrigo Lussich se metió de lleno en el tema: "La ausencia no se debió a que estaba de viaje ni a compromisos laborales. No había ningún motivo ineludible que justificara que no fuera", afirmó.

Sin embargo, la ausencia en el cumpleaños no fue algo de último momento según contó Pallares, que agregó más información al respecto: "Nadie lo sabía hasta ahora, pero Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses", dijo y dejó en silencio a sus compañeros.

Desde el entorno de Juana Viale y Marcela Tinayre aseguraron que el vínculo atraviesa un momento delicado, aunque ninguna de las dos se expresó públicamente al respecto y deseaban que se mantenga en secreto absoluto.

El silencio familiar deja lugar a las especulaciones y rumores sobre qué pasó entre madre e hija y porque hace dos meses no mantienen relación. Finalmente, Adrián Pallares cerró con una frase que lo dijo todo: "Sabíamos que Juana no iba a ir y que Marcela Tinayre no iba a decir nada. No fue al cumpleaños por enojo". Una declaración que deja claro que en la familia Legrand la tensión está más viva que nunca.