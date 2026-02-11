Icardi desbloqueó a Wanda en plena fiesta turca y dejó pagando a la China Suárez

Bud Bunny canta "Debí tirar más fotos" y parece que Mauro Icardi se tomó la frase demasiado literal. Porque anoche, en el cumpleaños de su compañero Lucas Torreira, lejos de la China Suárez y en pleno festejo, el futbolista tuvo un gesto que lo volvió a conectar con Wanda Nara.

Aunque la ex pareja atraviesa una guerra judicial y un divorcio internacional que está a punto de salir, el delantero habría demostrado que, cuando baja la música, algunos recuerdos siguen sonando fuerte. En redes se viralizaron videos donde se lo vio bailando y disfrutando de la noche. Más de un usuario destacó que se lo veía sonreír "genuinamente", en contraste con la risa "forzada" que le adjudican cuando está con su actual novia.

Mauro Icardi en el cumpleaños de su compañero Lucas Torreira, muy cerca de una mujer

En otro momento de la fiesta, Mauro fue filmado sentado, concentrado en su celular. Mientras muchos especulaban que estaría hablando con la China, lo cierto es que el jugador decidió desarchivar las fotos que tenía con Wanda en Instagram, esas postales familiares donde presumían viajes, lujo y complicidad.

Suárez, por su parte, está en Argentina promocionando su participación en la segunda temporada de En el Barro. Y mientras ella cumple compromisos laborales, en Turquía explotaba el archivo: "AHORA: Mauro Icardi desarchivó las fotos de y con Wanda Nara, además de desbloquearla. ¿Será ese el momento en que decidió hacerlo mientras festejaba el cumpleaños de su compañero del Galatasaray Lucas Torreira? Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta", detalló Fede Flowers en su cuenta de X.

Mauro Icardi desarchivó fotos con Wanda Nara pero las volvió a borrar de su perfil

No solo volvieron las fotos con Wanda: también trascendió que una mujer lo siguió de cerca durante toda la noche. Y entonces la pregunta cayó sola en redes: ¿y la "sangre japonesa"?

El panelista agregó capturas de las imágenes reactivadas en el perfil de Icardi y sentenció: "Otro capítulo se abre". El movimiento no pasó desapercibido y los usuarios comenzaron a especular sobre una posible estrategia digital del futbolista o incluso un acercamiento inesperado a su ex.

Este será el momento en que Mauro empezó a desarchivar las fotos que tenía de y con Wanda mientras está en una fiesta en Turquía. ¿ qué le pasa? Le pegó la melancolía? pic.twitter.com/92B6jIkoFl — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) February 11, 2026

Sin embargo, la historia duró lo que un suspiro. Y es que al parecer, la China habría levantado el teléfono y le cantó las cuarenta. Este miércoles, las fotos con Wanda ya no aparecen nuevamente en el perfil de Mauro. Eso sí: la "Bad Bitch" dejó de estar bloqueada, ya que pueden verse comentarios en las publicaciones del futbolista que datan de cuando eran pareja.

Mientras Mauro Icardi retrocedió un paso, Wanda Nara jugó su propia carta: también desbloqueó algunos recuerdos con su ex, pero, fiel a su estilo, los dejó visibles en su perfil, acumulando nuevos "me gusta" y comentarios.