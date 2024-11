Agoney en BBN: "Me gusta hacer arte sin depender de una llamada telefónica de alguien"

Sin duda alguna Agoney Hernández Morales o simplemente Agoney, es una de las mejores voces del panorama musical de habla hispana, dándose a conocer en el reality Operación Triunfo de España 2017, donde quedó en novena posición. Sin embargo eso no impidió que Agoney hiciera una carrera brillante llegando a representar a España en Eurovisión, quedando en el segundo lugar pero con mucha controversia.

Recientemente el cantante visitó Argentina para promocionar "Dicotomía", su segundo álbum de estudio llamado. BigBang tuvo el privilegio de charlar con el artista, en su segunda visita al país donde declaró: "Me quedan muchas cosas por probar, por ejemplo el mate me da miedo engancharme, porque veo como que todo el mundo está extremadamente enganchado al mate".

Agoney

En la era de los singles, el artista se arriesga a sacar un álbum completo; sin embargo no todo fue color rosa para el proceso artístico: "Me encontré en un momento muy complicado, rodeado de personas que tampoco impulsaban a que este proyecto saliera", declaró.

No caben dudas de que "Dicotomia" es un disco diferente, donde el artista comienza desde un lado muy oscuro para transformarla en una fiesta sin fin con varios estadios de canciones: " Es darle la vuelta a todo lo negativo y decir , bueno, estoy en esta situación tan angustiosa y lo convierto en otra cosa", explicó emocionado.

El 26 de octubre de 2022 se anunció su participación en el Benidorm Fest 2023, evento celebrado para seleccionar la candidatura representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese año con la canción "Quiero Arder", siendo un gran favorito para el público gracias a su carisma y su voz increíble.

Así las cosas, quedó primero en la primera semifinal y segundo en la clasificación final, donde hubo un trasfondo que el artista no explica: "Me proponen participar del Benidorm Fest, pero yo digo que no, hasta que me convencen. Algún día hablaré largo sobre ese momento porque fue tenso para mí, hubo amenazas incluso. Si no me hubiera presentado este álbum no estaría aquí afuera, declaró. Los votos no alcanzaron para que pueda llegar a representar a España".

Agoney en la Benidorm Fest 2023

Agoney está muy claro de que la no puede juzgar a la gente por el voto y que es común que elija una propuesta más arraigada a su cultura -mucho se habló en las redes sociales sobre el voto "homofóbico"- y, por eso, el cantante insistió: "Yo no creo que fuera homofobia, porque muchos de los comentarios negativos venían del propio colectivo. Suele pasar, pero también lo entiendo porque no estamos acostumbrados a ver a chicos exponerse de esa forma" sentenció.

"Dicotomía" le está abriendo las puerta del mercado internacional con un disco intenso, bailable y donde la voz del cantante es un tesoro que muchos quisieran tener. Qué mejor momento que visite Argentina, por esa razón Agoney no dudó un segundo en contar cuál es su colaboración soñando con un artista nacional: "Con Lali sería muy divertido. Ella tiene una canción que fue muy parecida a 'Quiero Arder', 'Disciplina', es que yo trabajé con uno de sus compositores de aquí", contó.

Agoney

Agoney se presentará el 27 de noviembre en La Tangente, donde prometió muchas sorpresas.

La charla completa con Agoney

¿Cómo te trata Argentina?

-Muy bien. Estoy comiendo muchísimo, mucha milanesa, alfajor. Pero me quedan muchas cosas probar por ejemplo el mate me da miedo engancharme, porque veo como que todo el mundo está extremadamente enganchado al mate, ayer me decían, "Es que si no tomo mate, me duele la cabeza"; y me salió decirle: "Creo que eso es un poco la adicción".

¿Qué haces acá en Buenos Aires ahora?

-Mi nuevo bebé. Se dice que tener un nuevo álbum es como dar a luz. Yo no sé lo que se siente, pero a mí me hicieron cesárea, me rajaron de arriba abajo. Me costó muchísimo llegar hasta aquí con este álbum. Han sido más de tres años de trabajo para poder tenerlo, pero al final todo se puede.

Agoney

¿Por qué te costó tanto?

- Guau, me encontré en un momento muy complicado, rodeado de personas que tampoco impulsaban a que este proyecto saliera. Tuve que tomar las fortalezas, que no es fácil. Se hace fácil decirlo, pero no es fácil apartar todas esas personas que no sumaban y que no me dejaban ir hacia mi camino; y desde cero, empezando desde abajo, solo, armar todo esto y no es fácil.

¿Estás con una discográfica o es un proyecto tuyo, propio?

-Trabajo con Universal Music. Pero bueno, ellos al final hacen un trabajo maravilloso de distribución, de financiar gracias a Dios. Financian mil locuras, pero después leo "Que bien mueven a Agoney, que está en Argentina promocionando su álbum". ¿Cómo que me mueven? Yo solito que he entrado a la web, me he sacado un vuelo, he llamado a un agente de prensa y estamos trabajando nada fue servido, a mí lo único que me ha servido aquí ha sido el vacío con las papas fritas. La discográfica ayuda mucho pero uno por su propio pie, tiene la capacidad, la necesidad y obligación de hacer su propio trabajo , eso me gusta decirlo para que la gente no se sienta triste cuando no tienen una multinacional detrás, si tienes talento, si tienes amor por la música y esa pasión, a por todas, ¿no? Y a cumplir tus sueños.

Agoney

"Dicotomía", ¿de qué habla?

-"Dicotomía", aparentemente es como muy oscuro, pero en realidad está lleno de luz. Es como un viaje maravilloso. Es un álbum conceptual. Es decir, un viaje que comienza en un lugar, llego lleno de rabia, de frustraciones, de ira, con tormenta me enfado muchísimo por ella, por la persona en la que personificó, como la tormenta que es mi madre y eso me hace coger una furia muy grande y ya en el segundo tema sacó la pistola y digo, me voy al infierno, y en ese infierno montó una discoteca maravillosa, es un lugar para disfrutar. Es darle la vuelta a todo eso negativo y decir, estoy en esta situación tan angustiosa, en este hoyo, en este agujero, y lo convierto en otra cosa. Y está muy bien, darle la vuelta a eso.

¿Cómo fue hacer el video de "Quiero Arder"?

-Yo estaba preparando el álbum y me proponen los del Benidorm Fest, yo digo que no, hasta que me convencen. Algún día hablaré largo sobre ese momento porque fue tenso para mí, pero ya hablaré. Hubo amenazas, incluso. Si no me hubiera presentado este álbum no estaría aquí afuera. He luchado mucho para tener este álbum, no te imaginas cuánto, me ha dejado el alma y la salud un poco también. Y "Quiero Arder" era como una de esas canciones que extraje del álbum para llevarlo a ese momento. Me parecía como la canción idónea, con el mensaje perfecto para Europa, para el mundo entero en realidad, pero como era destinado para Eurovisión y no para Europa. Me parecía muy idóneo. Es un álbum visual también, cada canción lleva su propio video y le tocó anoche a "Quiero Arder" y ya lo podemos ver. Fue muy bonito también ver por primera vez el directo, que chocó tanto, que era como, ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? Con ese momento de latitud. Hubiera sido menos sorpresivo si lo hubiera hecho con el video primero.

¿Qué te faltó para ir a Eurovisión?, ¿por qué la gente no te votó?

-¿Votos? Yo no voy a juzgar a la gente, por su gusto. A ver, yo lo entendí. Yo lo entendí muy bien. Al final, el género que llevaba Blanca era idóneo, y a todo el mundo le apetecía ese año llevar un género como el flamenco, muy arraigado a España y sentirse muy representado. A mí me moló que fuera ella, disfruté mucho de verla. Recuerdo estar en el hotel, porque no coincidimos en la semifinal, recuerdo estar viendo todo el festival muy tranquilo en el hotel, y cuando salió ella, me sacó una sonrisa, me sacó algo dentro de mí que dije, ¿qué tiene? Es artista, el resto también. Pero ella hizo como despertar algo en mí , y dije, ¡qué guay! Y cuando ganó ella, me sentí muy feliz por ella y por mí también. Sentí como que era lo que tenía que ocurrir. Creo que no se vio en televisión, pero fuimos, nos abrazamos, nos fundimos en un beso, y fue muy divertido.

¿Fue por homofobia que no recibiste votos?

-Yo no creo que fuera homofobia, porque muchos de los comentarios negativos venían del propio colectivo. Suele pasar, pero también lo entiendo porque no estamos acostumbrados a ver a chicos exponerse de esa forma, estamos acostumbrados a ver a las mujeres pelearse en esa puesta en escena. Y cuando lo hace un chico, nos saca un poco de nuestra cosa, y todo lo real al final nos echa un poco para atrás. Pero yo al final soy sólo un chico que hace lo que le gusta y lo llevó hasta el final. Yo no me quedo con cantar bonita una canción, y con "Dicotomía" lo he llevado a rajatabla. Ha sido como, no quiero cantar una canción que sea bonita ya esta, quiero transmitir un mensaje, quiero interpretar la canción hasta el final.

Agoney

¿Te volverías a presentar para ir a Eurovisión?

- No. Pero ¿saben por qué? Porque creo que no es justo para mí, y no es justo para el arte , sentirse juzgado continuamente. Me apetece y me gusta hacer arte por placer, para que la gente lo disfrute, sin tener que estar pensando en que luego mi carrera dependa de una llamada telefónica de alguien. Me parece incluso feo. Digo, está bien que existan y me parecen plataformas muy nice para la gente ni siquiera dar a conocer. Creo que ya mi época pasó de eso, y creo que estoy en otro punto en el que la gente me tiene que dar su aprobación, pero desde casa, desde la opción de decidir si escuchar mi música o no, si ir a mis conciertos o no. Pero ya el hecho de exponerse, es una sensación un poco fea también, el sentirse continuamente el eterno concursante es agotador. La gente que participa suele ser niños. Yo tenía 21 años y me sentía grande, pero lo miro ahora con perspectiva de que tengo 29.

¿Por qué "Dicotomía"?

-La historia comienza como tormenta, quiero decir que es como la furia que desata todo y ahí como que desencadena todo y me voy al infierno, se desarrolla toda la historia hasta que llega Éxtasis, pues Éxtasis es el punto más profundo de ese infierno. Es el lugar donde vengo con todo ese agotamiento. De hecho, previo a Éxtasis hay un interludio que se llama Algo que nunca debí sentir y es ese lugar donde estoy destrozado, abro una puerta y se me vienen esos demonios y ese infierno encima y lo sufro mucho hasta que mi cuerpo no puede más, se rinde y comienza eso de... Y ya digo, bueno, si me quedo aquí, ¿qué pasa? Y cuando despierto del Éxtasis aparezco en el cielo de repente pidiendo por favor irse arriba , pidiendo perdón por todo lo malo que he hecho y que me dejen entrar. Ahí tocando la puerta a San Pedro.

¿No hay colaboración con Argentina?

-No, pero hay algo que me conecta con Argentina. Hay una canción que se llama "1 en vez de 3". Me conecta que el origen de esa canción es un tango. Y me encantaría en algún momento de mi vida, si me lo permiten, poder hacer una versión como muy auténtica de esa canción. Veremos el 27 de noviembre qué pasa.

¿Y con qué artista argentino te gustaría hacer una colaboración?

-Con Lali sería muy divertido. Ella tiene una canción que fue muy parecida a "Quiero Arder", "Disciplina", es que yo trabajé con uno de sus compositores de aquí. Nos juntamos en el estudio, yo no conocía a Lali en ese momento y estuvimos hablando de todos mis proyectos y dicen, " no entiendo cómo nunca se han juntado Lali y tú . Porque es que tiene unos proyectos que son súper parecidos e iguales y cuando me lo enseñó, dije, guau. Sí que teníamos ahí mucho en común.

¿Te molesta no cantar el estilo de música del momento?

-Yo creo que hay que alabar a los artistas que se arriesgan y siguen su propio camino. Y no se pegan a algo que ya está como muy manido. O que hacen otros muy bien. Es como si yo me pusiera a hacer reggaetón. Sería horrible, ¿no? Hay gente que lo hace muy bien. Yo creo que hay que alabar la libertad artística. Y si a alguien le gusta hacer reggaetón, que lo haga. Y se lo va a hacer con todo su corazón.

El 27 de noviembre te tenemos acá nuevamente. En La Tangente. ¿Cómo te preparas? ¿Qué te imaginas?

-Estamos preparando, por supuesto, lo que va a venir. Pero me gustaría que la gente que venga con ganas de sentirse libre, de disfrutar, de bailar, de gritar. Va a ser un lugar muy seguro. Ahí es donde estoy yo, en el escenario, va a ser un lugar seguro. No va a ser de estos lugares donde digas algo, actúes de una forma o no sé qué, te vas a sentir fuera de lugar. Cada uno tiene que sentirse libre en este lugar, en este sitio. Y sobre todo con mucho amor, disfrutar y a vivir y a celebrar la vida.

¿Van a tener invitados el 27?