Camila Lattanzio, ex GH, se accidentó y en redes sociales especulan que pide ayuda a gritos

Mientras el nombre de Juli Poggio resonó con fuerza en las redes sociales por la noticia de que se compró su propio departamento, una colega de Gran Hermano también se colocó en el centro de la polémica por un fuerte accidente tránsito en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 46 del ramal Pilar en dirección a la Capital Federal. Se trata de Camila Lattanzio.

Según las primeras versiones, el vehículo en el que viajaba la influencer colisionó contra otro automóvil por causas que aún se investigan. Las imágenes que circularon muestran a la joven acompañada por varias personas que se encontraban en el lugar en el momento del impacto, quienes se acercaron para brindarle asistencia mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Camila Lattanzio se accidentó y en redes sociales especulan que pide ayuda a gritos

A través de la cuenta de X de LAM, se compartieron algunos detalles específicos: "Se resistió al test de alcoholemia. Se desmayó dos veces y se acercaron al lugar su madre y su hermana". Luego agregaron: "En el auto se encontraba un vaso que contenía vodka. Del auto la sacaron dos personas. Venía de un after". Tuvo que ser asistida por paramédicos y trasladada a un centro de salud por una ambulancia del SAME.

En una de las primeras imágenes se puede ver el vehículo rojo completamente destruido y a Camila Lattanzio en una crisis de llanto hablando por teléfono . En otra fotografía, la joven ya es atendida por el personal que se acercó y en el lugar ya se encuentran su madre y su hermana.

Cami Lattanzio se accidentó en la autopista Panamericana

El accidente provocó demoras en el tránsito debido a la obstrucción parcial de los carriles, mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes. Personal policial y de seguridad vial trabajó en la zona para asegurar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes.

Por su parte, Juan Etchegoyen compartió nuevas imágenes y agregó: "No es grave pero fue un golpazo", agregó y confirmó además que la ex hermanita permanecía consciente y en buen estado general pese al violento episodio. "La sacó barata. Fue terrible el accidente, me dicen personas que vieron todo", explicó ante el silencio de Camila Lattanzio y su familia.