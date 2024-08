Alberto Cormillot sentenció a Luciana Salazar por el consumo de pastillas de su hija: "Hay una ignorancia..."

Luego de mostrar la rutina junto a la de su hija, Luciana Salazar se colocó en el foco mediático, debido a las incontables vitaminas que consume al igual que Maltida, su hija de 6 años. Ahora, Alberto Cormillot se involucró y dio su opinión.

A través de historias de Instagram, la modelo mostró las pastillas que toma a diario junto a la niña: "Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Esta es la de Matu, ¿Ya agarraste las de la mañana?", preguntó a su primogénita que se encontraba a su lado.

La controversia detrás de las vitaminas que consumen Luciana Salazar y su hija Matilda

Luli Pop confesó el total de capsular que toma la menor de seis años: "Tres a la mañana, otras tres a la tarde y una a la noche". Además, reconoció que este tema entre sus seguidores no generó tanta polémica, sino que fue cosa de los medios digitales.

Tanto la mediática como su hija, llevan una dieta pescetarianas, es decir no consumen carne roja ni de ave, por lo que su médico les habría sugerido que complementaran su alimentación con vitaminas.

Historia de Luciana Salazar sobre las vitaminas que toma su hija Matilda

Alberto Cormillot dialogó con Telenoche, donde no avaló ta lconsumo ya que se acostumbra a una menor a la adquisición de medicamentos: "Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no? Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable", remarcó el médico.

Repudiando el consumo de complemento nutricional en menores, el doctor sentenció la actitud de Luciana Salazar: "En general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno... Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias", agregó el doctor.

Alberto Cormillot contra Luciana Salazar y el consumo de suplementos en la niñez

El creador de "Cuestión de Peso" advirtió que hay otras soluciones para reemplazar las vitaminas que otorga la carne. Es así que sugirió que lo mejor es hacer "combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos. Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos".

Por último, Alberto Cormillot embistió contra el médico que autorizó las pastillas a Matilda: "Si un médico le dio vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado", aseguró.