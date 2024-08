Con la felicidad a flor de piel, Lizy Tagliani contó que ya es mamá: "Parió nuestro corazón"

Con la felicidad a flor de piel, Lizy Tagliani contó que está a punto de cumplir uno de sus máximos sueños: se convirtió en mamá. "Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados", afirmó, con lágrimas en sus ojos y visiblemente contenta.

La conductora y humorista pasó por Telefe Noticias y además de adelantar que dentro de poco se agrandará la familia que formó con Sebastián Nebot, con quien se casó en marzo del año pasado, contó detalles del proceso de adopción que ya lleva poco más de un año. "No se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso bastante largo", dijo. "Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos muy emocionados, chochos porque fue todo como mágico", agregó.

Según contó, una amiga mía suya le trajo desde Luján hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa. "O sea, rarísimo, porque vas a Luján y traes la de Luján. Mi mamá era muy devota de la medalla milagrosa. Eso fue un miércoles y el jueves, Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado. Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción", rememoró y relató cómo el azar la volvió a unir al lugar en donde se crió.

Lizy Tagliani

Durante la charla, Lizy contó que tras el llamado del juzgado se le "paralizó el corazón". "Tuvimos un par de entrevistas, después vino la feria judicial, yo me voy con Marley por el mundo, y nos dan la autorización para que podamos conocernos. Y nos conocimos, y la verdad que fue hermoso. Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación", señaló, con cautela.

Además, detalló cómo fue ese primer encuentro con su hijo. "No quiero ser egoísta con mis sueños, porque yo soy una persona de 53 años, o sea, mis traumas me los puedo arreglar solita, o con terapia. La cosa es la personita, cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien, y ver todo un mundo tan duro y tan maravilloso, con gente que se está ocupando de esas personitas, de encontrarles una familia, es bárbaro, y cuando nos vimos, hicimos como una charla previa para no emocionarse", relató.

Y continuó: "Era para no llorar justamente. Fue hermoso, es una situación que no podría explicar, y no tiene que ver con lo mamá, o sea, tener la posibilidad de cambiar la vida a alguien, ojalá que para mejor, y hacer todo lo posible a partir de ahora, por eso no preferimos que todo lo que tenga que ver con su realidad sea solo de él, y con su realidad pasada, previa, y ser a partir de ahora, si Dios quiere todo lo que venga, si tiene que venir, y si será, que yo estoy segura que sí".

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot.

Finalmente, con cautela, la conductora remarcó que con Sebastián tienen "la gran ilusión de que todo esté bien". "Por algo estamos avanzando de una manera tan grande, pero es muy lindo jugar y tirarte en el piso, y no cansarme, que no me duelan los huesos, llevarle su chocolate, y esperar ese momento, Estamos muy contentos, y como decimos con Sebastián... es hermoso, porque va a parir nuestro corazón, parió nuestro corazón. Es mágico. Ver todo eso, una personita tan inocente, con tanto amor, y tener esta posibilidad, es maravilloso realmente", concluyó, notablemente feliz y emocionada por todo lo que está por vivir.