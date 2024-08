"Hay gente mala leche y bocona": la esposa de Verón estalló contra LAM por filtrar la noticia de su embarazo

En septiembre del año pasado, Juan Sebastián Verón y Valentina Martín, quien es casi 20 años menor, se casaron en una ceremonia íntima que sólo incluyo a los familiares y amigos más cercanos de la pareja. Luego, en noviembre, precisamente el 11/11 en referencia al número que acompañó toda la carrera de "La Brujita" como jugador, hicieron un gran festejo para celebrar la unión en una estancia ubicaba en Villa María. De aquella celebración participaron cerca de 200 personas para festejar la consolidación del amor de la pareja y a casi un año de aquello, dieron a conocer que el matrimonio espera su primer hijo juntos.

Juan Sebastián Verón y Valentina Martín

La noticia fue dada en LAM por el panelista Pepe Ochoa, que al parecer no contaba con la autorización o visto bueno de la pareja para contar la feliz noticia. De hecho, la esposa del presidente de Estudiantes manifestó su enojo tras la filtración de su embarazo y apuntó contra el periodista que difundió la información. Resulta que el mediático aprovechó el segmento de LAM conocido como el "enigmático" para dar a entender que una importante figura del deporte está esperando un bebé: "Él es crack, ídolo mundial", aseguró. Entre las pistas, Ochoa reveló que el futbolista "fue de la Selección argentina" y que "su mujer no es famosa".

Juan Sebastián Verón y Valentina Martín

En ese momento, Ángel de Brito se sumó al segmento y agregó que ella "no es conocida" y que "se casaron hace un año". Tras compartir la información, Ochoa confirmó que será padre por tercera vez junto a Martín. El futbolista ya tiene dos hijos, Lara y Deian, junto a su ex pareja, Florencia Vinaccia. "Están de cuatro meses y medio. Obviamente toda la familia está enterada y saben todo", informó el periodista, generando un gran fastidio en Valentina.

Resulta que durante la relevación, el productor se refirió a Valentina como "se hizo conocida como la mujer de...", lo que la hizo enojar. La abogada y esposa del futbolista compartió un fuerte descargo en sus historias de Instagram, refiriéndose a esta situación: "Por lo visto hay gente mala leche y bocona, llena de envidia y que no sabe respetar espacios, todo para ir corriendo y contar en los medios una noticia que debería ser contada por nosotros si quisiéramos".

El descargo de Valentina

Además, manifestó su enojo tras la filtración, acotando que no '"todos" los de su entorno "sabían", como había dado a entender Ochoa: "Gente de mi sector íntimo, no lo sabía y se están enterando por los medios. Gracias a los medios de desinformación que no deben tener mucho de qué hablar". "¿Quieren información de primera mano? ¡Sí, vamos a ser papá y estamos felices! Respeten momentos, gracias", finalizó su descargo.